Slušaj vest

Iako su zajedno već nekoliko meseci, Hju Džekmen i Saton Foster svoju vezu i dalje drže podalje od očiju javnosti. Iako su ranije zajedno pozirali na crvenim tepisima, još uvek se nisu zvanično pojavili kao par na nekom velikom događaju.

Prema pisanju magazina New Idea, Saton Foster i dalje je nesigurna kada je reč o „ulasku u Hjuov svet“, zbog čega su, navodno, preskočili pozive za dodelu Oskara, Met Galu i Toni nagrade.

Premijera filma kao prekretnica?

Ipak, situacija bi uskoro mogla da se promeni. Hju Džekmen želi da ga Saton prati na premijeri njegovog novog filma Song Sung Blue, koja će se održati 26. oktobra na AFI Festu u Holivudu.

U galeriji pogledajte fotografije Hjua Džekmena i Saton Foster:

1/5 Vidi galeriju Glumac Hju Džekmen i njegova koleginica Suton Foster ozvaničili su vezu Foto: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia, Printscreen/Instagram/patrickmullan, Printscreen/Instagram/justjared

- To je veliki trenutak za njega i želi da ga podeli sa ženom koju voli, rekao je izvor blizak paru.

Glumački par je nedavno viđen zajedno na aerodromu LaGuardia u Njujorku, gde su ih kamere uslikale dok su se smejali i šalili prolazeći kroz terminal. Bio je to njihov prvi zajednički javni izlazak još od maja. Hju je, pokušavajući da ostane neprepoznat, lice zaklonio bejzbol kapom i crnom maskom.

Ludo zaljubljeni, ali pod pritiskom

Njihova romansa započela je krajem 2024. godine, nedugo nakon što se Džekmen u septembru 2023. razveo od supruge Debore-Li Ferns, s kojom je bio u braku 27 godina.

Iako insajderi tvrde da su Hju i 50-godišnja Saton „ludo zaljubljeni“ i da provode mnogo vremena zajedno, pojavila su se i nagađanja o izazovima u vezi. Razdvojenost zbog poslovnih obaveza — poput Hjuovog višemesečnog snimanja u Irskoj — stvara dodatni pritisak.

U galeriji pogledajte fotografije Hjua Džekmena i Debore Li Ferns:

1/5 Vidi galeriju Hju Džekmen i Debora-Li Furns važili su za skladan holivudski par Foto: Profimedia, Printskrin

- Teško je održati vezu dok vas javnost neprestano posmatra. U njihovom slučaju, teret je još veći zbog reputacije koju oboje imaju, rekao je izvor za Life and Style.

Dugogodišnje poznanstvo iz pozorišnih krugova

Džekmen i Foster se poznaju godinama iz pozorišnih krugova, a posebno su se zbližili tokom rada na brodvejskoj obnovi mjuzikla The Music Man 2022. godine. Svoju vezu su potvrdili početkom januara ove godine, kada su viđeni na romantičnom izlasku u Los Anđelesu.

Bonus video: