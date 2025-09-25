Norveška krunska princeza Mete Merit otkrila je da se njeno zdravstveno stanje pogoršalo i da se povlači sa kraljevskih dužnosti tokom oktobra.

Nakon što joj je dijagnostikovana hronična plućna fibroza, bolest koja otežava disanje i značajno menja kvalitet života, princeza je odlučila da započne intenzivnu rehabilitaciju i posveti se oporavku.

Javnost u Norveškoj, ali i širom Evrope, zabrinuta je što je još jedna evropska princeza, pored Kejt Midlton, tako teško obolela.

Norveška kraljevska kuća saopštila je da će princeza Mete Merit početkom oktobra započeti mesečnu pulmološku rehabilitaciju, zbog čega neće obavljati zvanične dužnosti tokom tog meseca.

Ona se bori sa neizlečivom bolešću pluća, koja joj je otkrivena još 2018. godine. Njoj je dijagnostikovana hronična plućna fibroza, bolest pri kojoj dolazi do stvaranja ožiljaka na plućima, što otežava disanje i prenos kiseonika u krv.

"Njeno kraljevsko visočanstvo krunska princeza Mete Merit u oktobru neće obavljati zvanične zadatke, osim nekoliko izuzetaka, poput svečane večere za predstavnike Stortinga 23. oktobra," navodi se u saopštenju.

Povratak kraljevskim obavezama planiran je za novembar.

Na nedavnom događaju u Norveškom narodnom muzeju, princeza je otvoreno govorila o svom stanju, otkrivši da se bolest u protekloj godini pogoršala i da je upravo to razlog njenog povlačenja:

"To je trebalo da uradim odavno, ali sada je pravi trenutak. Uradiću to jer mi je potrebna veća pomoć nego ranije da bih se izborila sa svakodnevicom i životom sa plućnom fibrozom," rekla je princeza.

Mete Merit, koja ima 52 godine, dodala je i da joj je važno da se poveže sa ljudima koji prolaze kroz isto oboljenje i da nauči kako bolje da upravlja životom sa hroničnom bolešću.

U martu je kraljevska kuća već potvrdila da je bolest uznapredovala i naglasila da će se obaveze princeze ubuduće prilagođavati njenom zdravstvenom stanju.

"Princeza svakodnevno ima simptome i tegobe koji utiču na mogućnost obavljanja dužnosti. Potrebno joj je više odmora, a svakodnevni ritam se menja brže nego ranije. Ona, međutim, ima snažnu želju da nastavi da radi, pa ćemo njen program organizovati tako da može da kombinuje zdravlje i obaveze," saopšteno je.

Kakva je bolest hronična plućna fibroza?

Spada u ozbiljna i neizlečiva oboljenja pluća. Pluća se postepeno ožiljavaju (tkivo postaje fibrozno i tvrdo), pa ona gube elastičnost, što otežava normalno disanje i unos kiseonika u krv.

Najčešće se javljaju simptomi koji otežavaju disanje pri naporu (kasnije i u mirovanju), ali i hroničan suv kašalj, umor, gubitak telesne mase i smanjena fizička izdržljivost.

Bolest obično napreduje sporo, ali stalno. Vremenom može dovesti do ozbiljne respiratorne insuficijencije (pluća ne mogu da unesu dovoljno kiseonika), što može da skrati životni vek.

Nažalost, prosečno očekivano trajanje života od dijagnoze kod idiopatske plućne fibroze (najčešći oblik) je između 3 i 5 godina, ali to zavisi od vrste fibroze, brzine njenog napredovanja i terapije.

Neki pacijenti žive i duže, naročito uz dobar medicinski nadzor i terapiju. Ne postoji lek koji potpuno leči plućnu fibrozu.

Postoje terapije koje mogu usporiti napredovanje bolesti i ublažiti simptome (lekovi, kiseonička terapija, rehabilitacija). U najtežim slučajevima, jedina dugoročna opcija je transplantacija pluća.

Dakle, radi se o teškoj i hroničnoj bolesti koja značajno utiče na kvalitet života, ali brzina njenog napredovanja i težina simptoma mogu biti vrlo različiti kod svakog pacijenta.

Dok princeza Mete prolazi kroz proces lečenja, njen suprug, krunski princ Hakon, nastaviće da obavlja sve kraljevske dužnosti.

