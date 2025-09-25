Slušaj vest

Brak Ketrin Zete-Džouns i Majkla Daglasa dugo se smatrao jednim od najčvršćih u Holivudu. Tokom četvrt veka zajedničkog života, par je prošao kroz teške izazove – Daglasov rak grla, mentalne probleme Zete-Džouns i razne krize – ali sve ih je dodatno zbližilo.

Ipak, sredinom aprila 2025. tabloidi su pisali da je brak na ivici kolapsa. Navodilo se da par prodaje nekretnine na Bermudima, Majorci i u Njujorku, pripremajući se za razvod.

Foto: zz/XNY / StarMax / Profimedia

Insajderi su kao glavni razlog naveli veliku razliku u godinama – Zeta-Džouns sa 56 još je puna energije, dok 81-godišnji Daglas deluje krhko. Navodno, glumica se sve više oseća kao medicinska sestra nego supruga, zbog čega odbija duga snimanja i oseća razočaranje u porodičnom životu.

Međutim, ovo nije prvi put da se pojavljuju glasine o skorom razvodu Daglasa i Zite-Džouns. 2013. godine su se čak i na neko vreme razdvojili, ali su potom porodicu održali na okupu zbog svoje dvoje dece.

Kako su se upoznali

Priča o Daglasu i Ziti-Džouns zaista podseća na romantične filmove. On, već priznata filmska zvezda sa dva Oskara i brojnim hitovima, i ona, 25 godina mlađa glumica koja tek stiče međunarodnu slavu, sreli su se 1998. zahvaljujući Daglasovom prijatelju Daniju DeVitu. Susret se dogodio tokom zatvorene projekcije filma "Maska Zoroa" u Dovilu, a Daglas se, kako pričaju, zaljubio na prvi pogled.

"Pogledao sam je i rekao: 'Biću otac tvoje dece.'A ona je rekla: 'Mnogo sam čula o tebi. Mora da je istina. Laku noć.' I otišla je. A ujutru je napustila festival. Mislio sam da sam sve upropastio, ali srećom, uskoro smo uspeli da uspostavimo kontakt", pričao je Daglas kasnije.

Međutim, od trenutka kada su se upoznali do početka afere (koja je u početku bila tajna) prošlo je oko šest meseci. Daglas joj se uporno udvarao, ali Zita-Džouns, iako je prihvatala njegovu pažnju i poklone, odbijala je vezu. Zbog toga je potom dugo vremena optuživana za komercijalizaciju njihove veze.

Ketrin Zeta-Džons tada je prvenstveno mislila na karijeru, pa je za kritičare njeno ponašanje ponekad delovalo hladno i proračunato. Ipak, Majkl Daglas nije obraćao pažnju na spekulacije – njih dvoje su u junu 1999. zvanično objavili vezu tokom premijere filma "Zarobljenost".

Majkl Daglas i Ketrin Zita Džouns Foto: PATRICK BAZ / AFP / Profimedia

Već u septembru, na svom 55. rođendanu, Daglas je pred prijateljima priznao koliko mu Zeta-Džouns znači. Uoči novog milenijuma zaprosio ju je raskošnim prstenom od 10 karata, a Ketrin je postavila svoje uslove: brak će biti moguć samo uz predbračni ugovori završetak njegovog prethodnog braka.

Daglas bio u braku kad je smuvao Zitu

Majkl Daglas zaista nije bio slobodan: 1977. godine oženio se ćerkom austrijskog diplomate, Diandrom Luker.

Međutim, u njihovom braku je brzo sve krenulo po zlu. Bila je ljubomorna, a on joj je s vremena na vreme davao povode za skandale. Daglas je gotovo otvoreno varao. Glumac je verovao da je svojoj ženi dao dovoljno, a čak ni rođenje sina Kamerona nije promenilo njegovo ponašanje. Nastavio je da gradi karijeru i vodi aktivan društveni život.

Ketrin Zita Džouns u mladosti Foto: Ron Wolfson, 1992 All Rights Reserved / Everett / Profimedia

Kada je upoznao Zitu-Džouns, Daglas više nije živeo sa prvom suprugom. Iako je razumela razdvajanje, Diandra je odugovlačila razvod i otvoreno pričala novinarima o teškoćama života s njim, čak šaleći da bi, pre nego što se Daglas ponovo oženi, morao da se razvede… ili da postane musliman i ima dve žene.

Najskuplji razvod

Daglas se razveo u jednom od najpraćenijih i najskupljih razvoda u Holivudu – Diandra Luker je dobila 60 miliona dolara i luksuzne vile, ali glumac je bio fokusiran samo na slobodu. Kada su formalnosti završene, Daglas i Zita-Džouns počeli su da planiraju venčanje, a glumica je već bila trudna.

Njihov sin Dilan Majkl rođen je u avgustu 2000, a četiri meseca kasnije održano je raskošno venčanje. Kasnije su dobili i ćerku Keris.

Nakon venčanja, par se preselio na Daglasovo imanje na Bermudimai dogovorili su se da se smenjuju u radu kako ne bi ostavili decu bez roditeljske pažnje.

Foto: Šulová Kateřina / ČTK / Profimedia

Prvi problemi u drugom braku

Prvih deset godina braka Daglasa i Zite-Džouns bilo je mirno, ali 2009. život im je doneo teške udarce. Daglasov sin iz prvog braka, Kameron, postao je zavistan od droge i osuđen na pet godina zatvora, što je glumca duboko pogodilo.

U avgustu 2010. Majklu Daglasu je dijagnostikovan rak grla u četvrtom stadijumu. Suprotno očekivanjima medija, Zita-Džouns je ostala uz njega, otkazala sve projekte i pratila ga na sve procedure.

Foto: KAREN BLEIER / AFP / Profimedia

Godinu dana kasnije, Daglas je pobedio bolest i trijumfalno se vratio na set, za svoj rad u filmu "Iza kandelabra" osvojivši Emi i Zlatni globus, zahvalivši se supruzi na neiscrpnoj podršci.

Iako je njen muž uspeo da pobedi bolest, stres i briga ostavili su posledice na Ketrin Ziti-Džouns – 2012. godine primljena je u psihijatrijsku kliniku, gde joj je dijagnostikovan bipolarni afektivni poremećaj i propisana terapija.

Priče o razvodu

Početkom 2013. godine mediji su počeli da spekulišu o razvodu para. Navodilo se da je brak postao težak zbog Daglasove bolesti i Zitinih problema sa mentalnim zdravljem. Neki izvori tvrdili su da je Daglas želeo razdvajanje jer više nije mogao da održi vezu, dok su drugi pisali da je glumica predložila "rad na braku".

Pojavili su se i skandalozni naslovi o razlozima bolesti nakon što je Majkl izjavio: "Bez previše detalja, ovu vrstu raka izaziva humani papiloma virus (HPV), koji ulazi u telo putem kunilingusa. Ovaj virus, koji se prenosi oralnim se**om, može izazvati rak".

Prema rečima novinara, Zita-Džouns je bila šokirana ne činjenicom da je njen muž otvoreno govorio o svojim se*sualnim sklonostima, već činjenicom da se zarazio HPV-om mnogo pre venčanja, ali je to krio od nje. Sve to se dešavalo pre njene hospitalizacije, ali su ipak uspeli su da prebrode ovu prepreku, i danas su, barem se tako čini, u srećnom braku.

