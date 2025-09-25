Slušaj vest

Zuza, tinejdžerka iz Poljske i prava internet inspiracija, preminula je u svojoj 14. godini, ostavivši iza sebe snažnu poruku o hrabrosti, zahvalnosti i borbi s bolešću. Više od deset godina života provela je u borbi sa akutnom mijeloidnom leukemijom – agresivnim oblikom raka koji joj je dijagnostikovan kada je imala svega tri godine.

Devojčica sa osmehom uprkos svemu

Zuza nije bila samo još jedno dete obolelo od teške bolesti. Bila je simbol snage i vedrine. Kroz svoje profile na Instagramu i TikToku podelila je desetine video-snimaka iz svakodnevice – od bolničkih dana, preko trenutaka sa prijateljima, do iskrenih ispovesti o bolu i strahu. Njene objave pratile su milioni ljudi. Samo Instagram nalog, koji je vodila njena porodica, imao je dva miliona pratilaca.

- Slomljenih srca delimo vest da je Zuza umrla juče ujutro. Živela je 11 od svojih 14 godina s neumoljivim rakom, ali je živela ispunjenije i sa više zahvalnosti od većine. Njeno postojanje nas je zauvek promenilo, baš kao i njen odlazak.

Bitka s bolešću koja ne bira godine

Zuzi je dijagnostikovana akutna mijeloidna leukemija – oblik raka koji počinje u koštanoj srži, a zatim se brzo širi u krvotok. Iako je češći kod odraslih, u Zuzinom slučaju bolest je došla prerano. Tokom godina, imala je tri transplantacije koštane srži i nebrojene cikluse hemioterapije. Na svom Instagram profilu je pisalo da je bolest uspešno pobedila čak pet puta.

Simptomi ove vrste raka uključuju: umor, bledilo, učestale infekcije, krvarenje bez razloga, gubitak težine i slabost. Lečenje je zahtevno i teško – a Zuza ga je godinama podnosila sa zapanjujućom smirenošću.

Poslednji snimci: Istina bez filtera

U poslednjim mesecima života, Zuza je bila potpuno iskrena sa svojom zajednicom. Nije krila koliko joj je teško i koliko je telo slabo, ali nikada nije izgubila ono najvažnije – zahvalnost za male stvari.

- Biću iskrena, u poslednje vreme moje zdravlje nije bilo najbolje. Ni fizički ni psihički. U poslednje vreme imam velike bolove. Stalno uzimam lekove protiv bolova. Dijagnoza raka me je učinila duboko zahvalnom za svakodnevne stvari koje mnogi ljudi često uzimaju zdravo za gotovo.

U svojim poslednjim objavama govorila je o radostima svakodnevice – prijateljstvima, porodici, životinjama i čak zabavi u eksperimentisanju sa frizurama nakon gubitka kose zbog terapija.

Porodica: "Živela je život pun lepote i patnje"

Njena porodica, koja je bila uz nju kroz sve godine borbe, objavila je i dirljivo saopštenje povodom njenog poslednjeg videa.

- Nije slučajnost da poslednji video koji je napravila prikazuje ono na čemu je bila zahvalna, svedočanstvo života ispunjenog i lepotom i patnjom. Više od svega, želela je da bude normalno, zdravo dete. Ali ono što je njen život učinilo tako lepim jeste to kako je naučila da se suoči s najtežim okolnostima, poput svoje bolesti, a da ipak živi punim plućima.

TikTok, zajednica i poruke zahvalnosti

Zuza je bila deo Glow House zajednice – tima mladih TikTok kreatorki koje su se zalagale za pozitivnu energiju i iskrenost na društvenim mrežama. Njena borba i svetlo koje je širila privukli su pažnju cele online zajednice, a korisnici su je ispratili uz hiljade poruka podrške i tuge.

Paralelno, porodica je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi pomogla Zuzinom ujaku, koji je nedavno preminuo. Do sada je prikupljeno oko 80.000 dolara.

Zauvek upisana u srca miliona

Vest o Zuzinoj smrti izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Ljudi iz celog sveta su se opraštali od nje, ističući njenu hrabrost, vedrinu i energiju koja je svetlila čak i u najmračnijim trenucima. Zuza je pokazala kako izgleda istinska snaga – ne u fizičkoj moći, već u sposobnosti da se živi iskreno, sa zahvalnošću, uprkos bolu.

Njena priča ostaće upisana kao podsetnik da je svaki trenutak života dragocen, da se ne zaboravi zahvalnost i da prava inspiracija dolazi iznutra.

