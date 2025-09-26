Slušaj vest

Reperka Jang Majami, bivša devojka Šona Didija Kombsa, predala je pismo uoči izricanja njegove presude, nazvavši ozloglašenog muzičara „punim ljubavi, iskrenim, podržavajućim i uvek ohrabrujućim“. Sudija će Didiju izreći presudu 3. oktobra, a reperka, članovi njegove porodice, prijatelji i kolege podneli su pisma podrške.

Jang Majami istakla je da poznaje Didija četiri godine i da je tri godine bila u vezi s njim, prenosi Rolling Stone. „Svedočila sam i upoznala osobu drugačiju od one koju često prikazuju... Motivisao me je, verovao u mene i pomogao mi da se razvijem lično i profesionalno“, napisala je. Dodala je i da ju je bivši partner naučio kako da bude „bolja preduzetnica“ i da „pronađe ravnotežu između ostvarivanja svojih snova i prisutnosti za svoju porodicu“.

U pismu je istakla i Didijev humanitarni rad, kao i „unutrašnji rad“ koji je Kombs uložio u sebe, uključujući odluku da se uključi u program upravljanja besom, psihoterapiju i fizičko isceljenje.

Jang Majami se prisetila i „najznačajnijih uspomena“ s Didijem i rekla da je jedna od njih bila kada ju je prvi put poveo na Met Galu. „Nije se radilo samo o događaju – radilo se o onome što je on predstavljao. Šonu je oduvek bilo važno da otvara vrata crncima, da osigura da budemo viđeni, saslušani i cenjeni u prostorima iz kojih smo istorijski bili isključeni. Ta noć me podsetila da pripadamo u svaku prostoriju, za svaki sto i u svaki razgovor. Neprestano me podsticao – kao i mnoge druge – da sanjamo veće snove, hodamo sa samopouzdanjem i nikada ne umanjujemo ono što jesmo kako bismo udovoljili drugima“, poručila je.

Jang Majami i Šon Kombs na Met Gali Foto: Angela WEISS / AFP / Profimedia

Reperka je u pismu navela da „ne može da opravda ništa što se ranije dogodilo“. „Ne opravdavam nikakvo loše ponašanje“, napisala je, ali je naglasila da, prema njenom iskustvu, Kombs ne predstavlja pretnju za zajednicu. Nazvala ga je „Božijim čovekom“ koji „uzdiže, podržava i inspiriše ljude oko sebe da budu bolji – mentalno, fizički i duhovno“.

„Iskreno verujem da pripada svom domu, svojoj porodici, ljudima koji mu najviše znače i koji su i dalje njegov najveći izvor svrhe i snage“, napisala je.

Inače, Kombs je uhapšen u septembru prošle godine, a suđenje mu je počelo u maju 2025. Teretili su ga za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krivična dela povezana s prostitucijom. Na kraju je proglašen krivim samo za dela vezana za prostituciju, dok je oslobođen težih optužbi. Sada mu preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora, dok se njegovi advokati bore da mu kazna bude smanjena na 14 meseci.

Šon Kombs Foto: Profimedia

U dokumentima koje su nedavno podneli, advokati su naveli da je prosečna kazna za slične zločine iznosila 14,9 meseci. Istakli su da bi bilo „protivzakonito“ ukoliko bi sud izrekao strožu kaznu. Ipak, ostaje da se vidi kako će sudija Arun Subramanian presuditi, naročito nakon što je naredio Kombsu da se vrati u zatvor nakon suđenja.

Kombsovi advokati su više puta podnosili zahtev za puštanje uz kauciju, ali ih je sudija odbio.

Advokatski tim je podneo više od 75 pisama podrške, među kojima su i ona koje su napisala njegova deca – Justin, Chance, D‘Lila i Jessie. Pisma su pisale i Dana Tran i Sarah Chapman, majke njegove dece. Podršku mu je poslala i njegova majka Janice.

„Šon je oduvek bio brižan sin pun ljubavi. Napuniću 85 godina 21. decembra. Ova razdvojenost tokom protekle godine, dok je Šon bio u zatvoru, bila je izuzetno teška i bolna za mene i njegovu decu. Želela bih da mogu da provedem poslednje godine svog života sa sinom Šonom. Nažalost, moj sin je napravio neke strašne greške u životu, a znam da ih on prepoznaje“, napisala je Janice.

