Desetine hiljada Amerikanaca okupilo se 21. septembra na stadionu State Farm u Arizoni kako bi odalo počast Čarliju Kirku, aktivisti i osnivaču organizacije Turning Point USA, koji je ubijen 10. septembra.

Komemoracija, koja je okupila politički vrh predvođen predsednikom Donaldom Trampom, pretvorila se u događaj ispunjen emocijama, patriotizmom i verom.

Ipak, u centru pažnje našla se Kirkova udovica, Erika Kirk, čiji su govori, modni detalji i gestovi pokrenuli lavinu rasprava i teorija na društvenim mrežama.

Erika Kirk na komemoraciji Čarliju Kirku:

1/24 Vidi galeriju Erika Kirk na komemoraciji svom ubijenom mužu Čarliju Kirku Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Zasenila je na trenutak i sam povod okupljanja

Pre nego što su simboli postali glavna tema, Erika Kirk, koja se udala za Čarlija u maju 2021. godine, stala je pred prepun stadion i održala govor koji je mnoge ostavio bez daha.

Slomljenog srca, podelila je sa okupljenima da utehu pronalazi u činjenici da je njen suprug napustio ovaj svet bez žaljenja.

U trenutku koji je izazvao ovacije, javno je oprostila 22-godišnjem Tajleru Robinsonu, čoveku optuženom za ubistvo njenog supruga na kampusu u Juti.

"Tom čoveku, tom mladiću, opraštam", izjavila je. "Opraštam mu jer je to ono što je Hrist učinio i ono što bi Čarli učinio. Moj suprug je želeo da spase mladiće, baš poput onoga koji mu je oduzeo život.“

Erika Kirk na komemoraciji svom mužu Čarliju Kirku Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Njen čin oproštaja odjeknuo je kao snažna poruka u areni ispunjenoj tugom i besom. Ubrzo nakon tragičnog događaja, Erika je jednoglasno izabrana za novu izvršnu direktorku i predsednicu odbora organizacije Turning Point USA, u skladu sa, kako je navedeno, izraženom željom samog Čarlija Kirka da ga ona nasledi u slučaju smrti.

Jedan od najpotresnijih detalja koji je Erika podelila sa javnošću jeste onaj o privesku koji sada ne skida s vrata. Reč je o medaljonu svetog Mihaila, koji je Čarli nosio u trenutku napada. Prema njenim rečima, medicinsko osoblje je skinulo privezak sa njegovog vrata na mestu događaja, a na njemu su ostali tragovi njegove krvi.

Erika sada nosi taj isti privezak blizu srca, kao opipljivi podsetnik na poslednje trenutke svog supruga. Sveti Mihailo u hrišćanskoj tradiciji simbolizuje zaštitnika i anđela ratnika, a nošenje medaljona predstavlja simbol duhovne zaštite i hrabrosti.

Za Eriku, ovaj predmet sada ima dvostruko značenje: on je simbol vere i utehe, ali i trajni, bolni podsetnik na traumu koju je njena porodica preživela. Odluka da ga nosi postala je snažan javni simbol njene lične tuge i žalosti.

Najviše pažnje i kontroverzi izazvao je trenutak na samom kraju komemoracije. Nakon što je predsednik Tramp održao govor u kojem je Kirka nazvao "mučenikom za američku slobodu“, pozvao je Eriku nazad na binu i zagrlio je.

Zagrljaj Erike Kirk i Donalda Trampa:

1/7 Vidi galeriju Zagrljaj Erike Kirk i Donalda Trampa izazvao veliko interesovanje javnosti Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

U tom trenutku, dok je stajala uz Trampa, Erika je podigla ruku prema nebu i napravila specifičan gest: ispružila je palac, kažiprst i mali prst, dok su srednji i domali prst bili savijeni prema dlanu.

Društvene mreže su eksplodirale. Mnogi su gestu odmah protumačili kao satanistički simbol "đavolskih rogova“. „Žao mi je, volim Trampa i Čarlija Kirka, ali zašto je Erika čekala da stane uz najpoznatijeg čoveka na svetu, pred celim svetom, u najvažnijem trenutku svog života, da bi podigla gestu đavolskih rogova?“ pitao se jedan korisnik na platformi "X".

Drugi su dodali kako "nijedan hrišćanin nikada ne bi koristio taj simbol“ i da se radi o "kodiranoj poruci“.

Međutim, ubrzo je stiglo objašnjenje. Brojni poznavaoci američkog znakovnog jezika (ASL) istakli su da je Erikin gest zapravo znak za "Volim te“ (I Love You). Ključna razlika je u palcu – kod znaka "đavoljih rogova“, palac je savijen preko drugih prstiju.

Gest Erike Kirk na komemoraciji Čarliju Kirku Foto: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Kod ASL znaka za "Volim te“, palac je ispružen – baš kao što je to učinila Erika. "To je znakovni jezik za ljubav. Proverite“, pisali su njeni branioci, osuđujući bujicu mržnje i neznanja. Uprkos jasnom objašnjenju, rasprava je nastavila da tinja, pokazujući koliko brzo simboli mogu biti pogrešno protumačeni u današnjem polarizovanom svetu.

Najviše prašine podigao je veliki zlatni prsten sa istaknutim slovom "G“ koji je Erika Kirk nosila na srednjem prstu. Fotografije i video-snimci na kojima se prsten jasno vidi brzo su se proširili društvenom mrežom "X", gde su korisnici počeli da razvijaju teorije o njegovoj povezanosti sa slobodnim zidarima (masonima).

S druge strane, ponuđena su i mnogo jednostavnija objašnjenja. Mnogi su istakli Erikina duboka verska uverenja, sugerišući da "G“ jednostavno znači Bog (God). "Možda 'G' znači Bog… Imam prsten s inicijalom G, a nisam mason“, komentarisao je jedan korisnik. Druga popularna i verovatna teorija jeste da je prsten posvećen njihovoj ćerki, čije ime je Džidži (Gigi). Ta lična veza deluje mnogo verovatnije od složenih teorija zavere za koje ne postoji nikakav konkretan dokaz.

Erika Kirk na komemoraciji Čarliju Kirku Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Porodica je odlučila da ne otkriva imena ili lica svoje dece u javnosti, čuvajući njihovu privatnost. Pretpostavlja se da prsten sa slovom "M“ označava ime sina.

Komemoracija je, osim što je bila povod za internet-rasprave, bila i prvoklasni politički događaj. Procjenjuje se da se na stadionu i oko njega okupilo između 90.000 i 100.000 ljudi. Uz predsednika Trampa, govor je održao i potpredsednik Džej-Di Vens. U publici su viđeni i brojni drugi visoki zvaničnici i poznata lica konzervativne scene, uključujući Donalda Trampa mlađeg, Takera Karlsona, Ilona Maska, državnog sekretara Marka Rubija, ministra zdravlja Roberta F. Kenedija mlađeg i druge članove kabineta. Muzički deo programa uveličali su poznati izvođači hrišćanske muzike poput Krisa Tomlina i Karija Džouba, stvarajući atmosferu koja je bila na pola puta između političkog skupa i verskog bdenja, o čemu su izveštavali i mediji poput Njujork Tajmsa.

(Kurir.rs/ 24 sata)

