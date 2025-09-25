Slušaj vest

Za mnoge, ljubav koju su italijanska glumica Monika Beluči i čuveni reditelj Tim Barton otvoreno pokazivali gde god da se pojave delovala je gotovo nestvarno. Ipak, javnost je pre nekoliko dana iznenadila vest da su, putem zajedničkog saopštenja, otkrili kako više nisu u vezi.

"Sa mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da krenu različitim putevima", pisalo je u saopštenju koje su poslali AFP agenciji.

Ove reči sugerisale su da je rastanak bio prijateljski, što je Beluči i sama potvrdila u prvom intervjuu za Vogue Italia nakon potvrde prekida:

"Postoje putevi koji se, u određenom trenutku, ukrste da bi zajedno prošli deo puta… Put Tima i moj se susreo da bismo zajedno prošli deo puta, a zatim se razdvojio. Ipak, dok živim, Tim će uvek imati posebno mesto u mom srcu."

Ljubavna priča Monike Beluči i Tima Bartona

Njihova veza počela je u oktobru 2022. na festivalu Lumiere u Lionu. U 2023. Beluči je u intervjuu za Elle France govorila o njihovom odnosu:

"Ono što mogu da kažem… Drago mi je što sam upoznala tog čoveka, pre svega. To je jedno od onih retkih susreta u životu… Znam čoveka, volim ga, a sada idem da upoznam reditelja", počinje nova avantura.

Njihov prvi zajednički izlazak na crveni tepih bio je još ranije, na Filmskom festivalu u Rimu u oktobru 2023., za premijeru filma "Dijabolik".

Poslednje javno pojavljivanje imali su u junu, na Filmskom festivalu u Taormini, držeći se za ruke. Samo nekoliko meseci kasnije, svet je saznao da je medeni mesec završen.

Beluči je imala samo 23 godine kada se 1990. tajno udala za argentinskog fotografa Klaudija Karlosa Basa. Kasnije je stupila u vezu s Vensanom Kaselom, upoznavši ga 1996. na setu filma L'Appartement. Venčali su se 1999. i dobili dve ćerke, a 2013. su posle 14 godina zajedno krenuli različitim putevima.

Podsetimo, dok Monika još uvek nije našla sreću u ljubavi, njen bivši Vensan Kasel zavodi duplo mlađe Brazilke sa kojima je dobio dvoje dece.

