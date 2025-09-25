Slušaj vest

Legendarni komičar i reditelj Čarli Čaplin postao je otac ukupno 11 puta, a svoje najmlađe dete dobio je u 73. godini. Ova zanimljiva činjenica često izaziva pažnju javnosti, naročito zbog toga što je u pitanju jedan od najpoznatijih umetnika 20. veka.

Kristofer Čaplin – najmlađi sin velikog umetnika

Kristofer Čaplin, najmlađi sin slavnog glumca, rođen je 1962. godine u Švajcarskoj i danas ima 62 godine. Odrastao je u velikoj umetničkoj porodici, a iako je njegov otac ostavio neizbrisiv trag u istoriji filma, Kristofer je odlučio da pronađe sopstveni umetnički izraz.

Od glume ka muzici

Na početku karijere, Kristofer se bavio glumom – tokom osamdesetih i devedesetih godina pojavio se u nekoliko filmskih i televizijskih projekata. Međutim, s vremenom je sve više pažnje posvetio muzici i komponovanju, gde je pronašao ono što ga zaista ispunjava.

Nastavak porodične umetničke tradicije

Danas Kristofer Čaplin radi kao kompozitor i muzičar, i svojim delima na sopstven način nastavlja bogatu umetničku tradiciju porodice Čaplin, koja već generacijama ima snažan uticaj na svet umetnosti i zabave.

U galeriji pogledajte fotografije Čarlija Čaplina sa suprugom:

Čarli Čaplin i Una O'Nil imali su osmoro dece, a njihova priča bila je na meti osuda Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, INTERCONTINENTALE / AFP / Profimedia, / Universal images group / Profimedia

Povučeni život izvan reflektora

Iako retko istupa u javnosti i živi prilično povučeno, Kristofer Čaplin i dalje izaziva interesovanje – pre svega zbog neobične porodične priče. Naime, činjenica da ga je njegov otac dobio u dubokoj starosti i dalje budi čuđenje i divljenje širom sveta.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

Čarli Čaplin i Una O'Nil u restoranu
aurelija-caplin-04122023-0007.jpg
Čarli Čaplin i Una O'Nil
mita0462.jpg

