Kada su se glumica Demi Mur i tada dvadesetpetogodišnji Ešton Kučer upoznali na proleće 2003. godine, niko nije mogao da zamisli da će njihova ljubavna priča postati jedna od najpraćenijih u Holivudu.

Ona je tada bila razvedena od Brusa Vilisa i majka tri ćerke, dok je Ešton tek gradio svoju karijeru. Velika razlika u godinama - ona je imala 41, a on 25 - nije im smetala – naprotiv, par je prkosio svim pravilima i živio svoju romansu pred očima celog sveta.

Glamur i osmesi pred kamerama

Ubrzo su postali miljenici medija. Zajedno su dolazili na košarkaške utakmice, premijere i najglamuroznije žurke, i nisu krili svoju ljubav. Venčali su se u septembru 2005. godine i delovali kao najskladniji par u Holivudu. Ali, iza zatvorenih vrata situacija je bila daleko od savršene.

U svojim memoarima Inside Out Demi je 2019. godine otkrila da je ostala trudna i da je devojčici koju je nosila dala ime Čaplin Rej. Trudnoća je bila skrivena od očiju javnosti, ali je šest meseci kasnije usledio težak gubitak – Demi je imala spontani pobačaj.

Ova tragedija ostavila je dubok trag na glumicu. Počela je da se bori s osećajem krivice, strahovala da više nikada neće moći da rodi, ali i da će je Ešton ostaviti.

Pristajanje na njegovu igru

Kako bi sačuvala brak, Demi je pristala na suprugov predlog da u njihov odnos uvedu treću osobu. „Želela sam da pokažem koliko sam moderna i opuštena“, priznala je kasnije, ali je upravo ta odluka, kako je sama rekla, bila početak kraja.

Kasnije se saznalo da je Ešton više puta prevario Demi, pravdajući se da je gubio granice onoga što je dozvoljeno.

Par je 2011. godine prestao da živi zajedno, a razveli su se dve godine kasnije. I dok je Demi još neko vreme patila za njim, Ešton je 2015. godine izgovorio sudbonosno „da“ glumici Mili Kunis, s kojom danas ima dvoje dece – ćerku Vajat Izabel i sina Dimitrija.

