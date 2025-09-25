Slušaj vest

Glumica, pevačica i preduzetnica Selena Gomez nagovestila je da se ovog vikenda udaje za muzičkog producenta Benija Blanka, piše Daily Mail. Na svom Rare Instagram profilu pevačica je podelila snimak stola punog Rare šminke, mobilnog telefona na kojem je svirala pesma Cardi B „Pick It Up“, u kojoj je i sama Gomez, zatim par crnih sunčanih naočara i srebrnu torbicu.

Preko slike je napisala: „Ja ceo vikend.“

Snimak je dao do znanja da će ceo vikend biti pun šminke, pa neki misle da je tako nagovestila venčanje jer, kao i svaka mlada, Gomez će želeti da izgleda najbolje za svoju svadbu. Neki američki mediji već su objavili da se glumica udaje ovog vikenda.

Manekenka Paris Hilton i glumac Martin Short trebalo bi da prisustvuju ceremoniji u Kaliforniji, te, iako se pretpostavlja, još nije potvrđeno hoće li tamo biti i Tejlor Svift.

Gomez nije mogla da sakrije uzbuđenje kada se pre dve nedelje u emisiji „The Tonight Show with Jimmy Fallon“, gde je gostovala uz Shorta i Stiv Martina, govorila o svom venčanju sa Blankom. Na pitanje o planiranju nadolazećih svadbi oduševljeno je rekla: „Predivno je. Jako sam srećna. Dobro ide. Jako sam uzbuđena.“

Selena Gomez i Beni Blanko Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Stiv se tada našalio: „Siguran sam da će naši pozivi stići jednog dana.“ Gomez je potvrdila da su, naravno, pozvani, pa se našalila da Short nosi prsten. „Svi smo jako uzbuđeni jer volimo ovu damu i volimo njenog verenika Bad Bunijja“, našalio se Short tada.

Nakon što je Gomez prošlog meseca proslavila svoju devojačku večeru, mnogi nagađaju da će par, koji se verio u decembru prošle godine, venčanje održati upravo ovog meseca. Prema prethodnim informacijama, venčanje bi trebalo da traje dva dana i održi se u Montecitu u Kaliforniji.

(Kurir.rs/Jutarnjilist)

