Na današnji dan 2008. godine preminuo je legendarni glumac Pol Njumen. Život ovog umetnika odudarao je od stereotipa velikog zavodnika i za sebe je uvek govorio da je pomalo konzervativan i da ne oseća da pripada svetu slavnih.

Bio jedan od retkih holivudskih glumaca koji nije voleo slavu niti ono što mu je popularnost donosila. Svoj privatni život čuvao je daleko od medija u predgrađu Vestporta, a uvid u njegove tajne nakon smrti glumca dala je njegova naslednica Melisa.

Reč je o pismima koje je njen otac slao svojoj supruzi Džoan Vudvord, a koja su godinama bila čuvana na tavanu kuće u Konektikatu.

Pokojni glumac koji je umro 2008. godine uživao je u vezi sa Džoan,a da je među njima bilo ogromne strasti hvalio se i u svojim memoarima. Otkrio je da su čak imali i kolibu u koju su odlazili da vode ljubav.

Romansa Pola Njumena i Džoan Vudvord započela kao afera dok je on još bio u braku s prvom suprugom Džeki Viti s kojom je imao troje dece. Kad se s njom rastao 1958, iste godine je pred oltar odveo Džoan.

Nakon godina ćutanja je njegova ćerka Melisa otkrila burne ljubavne beleške glumačke zvezde, a delovi su prikazani u knjizi ''Head Over Heels: Joanne Woodward i Paul Newman".

Melisa je za Fox News Digital rekla da su neka pisma previše rizična da bi se prikazala javnosti: ''Postoje citati iz pisama u knjizi. Čitala bih pisma i samo rekla: "Oh, ovo je tako slatko. Ovo bi trebalo ići u knjigu." I onda bih nastavila da čitam, a onda bih rekla: "Oh, tata, ne mogu ovo da stavim u knjigu!''.

"Uvek sam bliskim prijateljima govorila: "Ljudi, pročitajte stvari koje je moj tata napisao mojoj mami... I beležite to za sebe!". Ovako se nekome udvara. Bio je strašno zaljubljen u nju'', rekla je.

Kad je pronašla staru torbu na tavanu, Melisa je rekla da ju je skoro bacila, a onda je shvatila da su unutra pisma. Čitavši ih, uvidela je da su vrlo strastvena, ali u isto vreme šarmantna.

Melisa je detaljno opisala kako je spavaća soba njenih roditelja takođe imala komično velike zastore na krevetu i napisala kako veruje da je bez sumnje gotovo svedočila krajnjoj intimnosti iz prve ruke, puno pre nego što je znala kako to da nazove.

Par je imao tri zajedničke čerke, Nel, Melisu i Kleu i ostali su zajedno sve dok Njumen nije preminuo od raka 2008. godine.

Inače, Njumenovi posthumni memoari objavljeni prošle godine otkrivaju da se nije osećao kao seks simbol sve dok nije upoznao Džoan. Knjiga je podelila intimne detalje braka holivudskog para.

''Džoan je u meni probudila pravu strastvenu zver'', napisao je Pol u odlomku knjige.

''Ostavili smo trag požude svuda. Hoteli i javni parkovi, kao i u svakom automobilu'', otkrio je.

Pol je otkrio da je Džoan uredila jednu sobu u kući i kupila bračni krevet u radnji sa polovnom robom.

"Rekla mi je ponosno: 'Ja to zovem koliba za je*anje'. To je učinjeno s takvom ljubavlju i oduševljenjem. Čak i kad bi mi deca došla, odlazili bismo u tu sobu nekoliko noći nedeljno i samo bili intimni, bučni i grubi", ispričao je Pol.

Njumen je nominovan 11 puta za filmsku nagradu Oskar, a osvojio je tri, za najbolju glavnu ulogu u filmu "Boja novca", kao Oskara za životno delo. Tek nekoliko meseci pre Polove smrti, odnosno u maju 2008. američki mediji su otkrili da boluje od raka pluća i provodi vreme na lečenju u bolnici.

