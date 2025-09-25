Slušaj vest

Kim Kardašijan potrudila se da opet uspešno ispromoviše svoju liniju odeće, pišu strani mediji.

Ovih dana pojavila se na ulicama Njujorka u potpuno neobičnom, futurističkom kombinezonu iz vlastite linije SKIMS.

Rijaliti zvezda odlučila se za sivi, pripijeni kombinezon koji naglašava svaku liniju tela.

Kim Kardašijan  Foto: claude Yao Sahi / SplashNews.com / Splash / Profimedia, T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Komad je dizajniran tako da se stopi s obućom – helanke se pretvaraju u šiljaste čizme s visokom potpeticom, što daje utisak da je sve izrađeno iz jednog komada materijala.

Poseban detalj je i uska marama u istom tonu.

Komade iz ove linije SKIMS-a nosile su i njena sestra Kloi Kardašijani mama Kris Džener.

