Da li biste obukle ovakav kombinezon? Kim Kardašijan ruši sve granice
Kim Kardašijan potrudila se da opet uspešno ispromoviše svoju liniju odeće, pišu strani mediji.
Ovih dana pojavila se na ulicama Njujorka u potpuno neobičnom, futurističkom kombinezonu iz vlastite linije SKIMS.
Rijaliti zvezda odlučila se za sivi, pripijeni kombinezon koji naglašava svaku liniju tela.
Kim Kardašijan Foto: claude Yao Sahi / SplashNews.com / Splash / Profimedia, T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Komad je dizajniran tako da se stopi s obućom – helanke se pretvaraju u šiljaste čizme s visokom potpeticom, što daje utisak da je sve izrađeno iz jednog komada materijala.
Poseban detalj je i uska marama u istom tonu.
Komade iz ove linije SKIMS-a nosile su i njena sestra Kloi Kardašijani mama Kris Džener.
