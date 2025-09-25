Slušaj vest

Osnovani su 1995. godine u Zemunu pod nazivom Haj Faj Džungla, a prvi nastup pod imenom 357 su imali 1996. u klubu Magnum. Sastav se kreće u domenu alternativnog roka, često inkorporirajući elemente psihodelije, fanka i soula. Njihova muzika je fuzija različitih žanrova, što ih čini teškim za klasifikaciju.

Ono što ih izdvaja jeste sposobnost da stvore složene aranžmane koji istovremeno zvuče i koherentno i eksperimentalno. Ritam sekcija je često veoma istaknuta, sa gruvom koji poziva na pokret, dok gitarske deonice variraju od oštrih i distorziranih rifova do eteričnih i melodičnih pasaža. Vokali su obično ekspresivni, sa širinom koja se kreće od mirnih, introspektivnih deonica do energičnih izliva. Na desetak albuma koje potpisuju, predstavili su se kao originalan bend koji u uobičajene rokerske obrasce uspešno ubacuje duhovne teme, u kojima se promišljaju aktuelni problemi današnjice.

U susret predstojećem koncertu u Domu omladine, razgovarali smo sa frontmenom, vokalom, kompozitorom i tekstopiscem Nikolom Hadži Nikolićem, osnivačem i jedinim stalnim članom benda.

Nikola Hadži Nikolić 357 Foto: Foto: Wood

Kada se osvrnemo na tri decenije postojanja grupe 357 – od prve postave i prvih nastupa, pa do danas – iza vas je mnoštvo izdanja i koncerata, kao i verna publika koja vas prati sve ove godine. Šta Vi lično smatrate najvažnijim profesionalnim postignućem do sada?

Nikola Hadži Nikolić: Mnogo lepih, energičnih nastupa pred hiljadama ljudi. Mnogo fanova koji su se upoznali i venčali zahvaljujući našim koncertima i pesmama. Sada njihova deca dolaze. Uticaj na promene u načinu života kod mnogih, pa čak i velikih promena i izbavljenja iz nesreće. Mi smo obično Božije oruđe. Još uvek tu. Rasterećeni slave i oslobođeni gordosti.

Vašu muziku nije lako svrstati u jedan žanr. Kako biste opisali evoluciju zvuka benda 357 kroz godine?

Nikola Hadži Nikolić: Sve ide svojim tokom. Malo je životni vek za sve ideje i potrebe kreativne.

Kako Vi definišete muziku koju stvarate danas?

Nikola Hadži Nikolić: Slobodan stil. Neograničeno i praktično.

Kao osnivač i jedini stalni član benda, kroz koji je prošlo više od stotinu muzičara, kako gledate na njihov uticaj na kreativni proces i razvoj benda? Kakvo je to iskustvo bilo za Vas lično?

Nikola Hadži Nikolić: Bio bi odličan u multinacionalnoj kompaniji u odseku za ljudske resurse. Mnogi su osetili sa nama nešto što neki ni za tri života nemaju, a i mi smo sa nekima osetili što nema nigde na svetu. Ovo je jedna lepa kontrolisana vožnja i obimna avantura. A tek je 30 godina.

Plakat za koncert Foto: DOB

Kada biste morali da izaberete jednu pesmu 357 da „predstavi“ bend – koja bi to bila?

Nikola Hadži Nikolić: Nema jedne, ima ih bar deset. Ua monotonija i jednolična ishrana.

Vaši koncerti su poznati po snažnoj energiji i emotivnoj povezanosti sa publikom. Koliko Vam je važan taj kontakt sa publikom i kakvu ulogu ima u vašem stvaralaštvu?

Nikola Hadži Nikolić: Tako smo počeli i da toga nema odavno bi prestali. Ni sami ne znamo kako, ali tako je. Povezujemo hiljade. Čak i one koji to ne prate.

Koncert 27. septembra u Domu omladine Beograda biće poseban jer njime obeležavate 30 godina rada. Šta publika može da očekuje, da li ste pripremili neka iznenađenja?

Nikola Hadži Nikolić: Bez iznenađenja, osim što ćemo iznenaditi sebe da godine ne znače ništa i da je Bog još uvek uz nas.

Kakvi su dalji planovi benda?

Nikola Hadži Nikolić: Biografija, dokumentarac i novi album. Ma rokamo do kraja! Nema predaje.