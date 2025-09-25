"Danas otpuštam delove mene koji nikada zapravo nisu ni bili deo mene. Puštam telo koje je bilo seksualizovano, zloupotrebljavano, za koje sam verovala da mora da postoji da bih bila privlačna; da bih bila voljena; da bih bila uspešna; da bih bila srećna. I u tome se nadam da oslobađam i svoju ćerku Belu od ikada sličnih, nezdravih zahteva. Želim da bude jasno da će mnoge žene pronaći slobodu i lepotu u tome što biraju svoje implante. Ono što je za mene bio lažan narativ, možda je za njih baš pravi put i presrećna sam što svaka od nas može da pronađe svoju ženstvenost i mir na sopstvenim uslovima. Takođe me neizmerno inspirišu žene poput Mišel Visaž, koje su otvoreno i javno govorile o svom odnosu prema implantima, olakšavši meni i bezbrojnim drugima da pronađemo sopstveni put. Danas sam voljena, ženstvena, privlačna i uspešna. Ništa od toga ne dolazi od mojih implanta. I dalje ću biti sve to kada se probudim, a njih više ne bude. U toj spoznaji ima toliko radosti i slobode u tome da pustim ono što nikada nije bilo moje. Danas sam autentična ja. Danas sam slobodna", napisala je glumica uz fotografiju iz bolnice.