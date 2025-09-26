Slušaj vest

Otkako je uplovila u vezu sa 39 godina starijim Lazarom Ristovskim, glumica Anica Lazić postala je vrlo aktivna na Instagramu i redovno deli trenutke iz svog privatnog života. Njene objave izazivaju veliku pažnju, a poslednja fotografija posebno je privukla komentare.

Naime, Anica se pojavila u glamuroznom izdanju – kosu je zalizala unazad, dok je na sebi imala šljokičastu majicu sa dubokim dekolteom, ispod koje nije nosila brushalter. Pratioci su se utrkivali u komentarima, ističući da joj ovakav stil frizure i te kako dobro stoji.

Foto: Printscreen Instagram/anicalazicofficial

Inače, ovom objavom glumica je potvrdila da će biti deo glumačke ekipe i u novoj sezoni serije "Krunska 11".

„Lazar je džentlmen u svakom smislu“

U jednom ranijem razgovoru za „Blic“, Anica je priznala da je njen partner oličenje pravog džentlmena.

– Lazar je vrlo galantan i često mi kaže da sam preskromna. On je pažljiv ne samo prema meni, već i generalno u životu. Najteže mi je da izaberem poklon za njega jer ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila bilo je uz malo nagovaranja da krene sa mnom u šoping, što baš i ne voli, ali na kraju pristane – ispričala je kroz osmeh.

Pogledajte u galeriji zajedničke footgrafije ovog para:

1/12 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Glumica je otkrila i da je njihov zajednički život ispunjen toplinom i jednostavnošću, a odnos im se zasniva na međusobnom razumevanju i poštovanju.

„On bolje kuva od mene“

Kada je reč o kuhinji, Anica iskreno priznaje da tu nema previše talenta:

– Ako me pitate da li kuvam i mesim, odgovor je ne. Lazar se sigurno nije zaljubio u mene zbog kulinarskih veština, jer on kuva mnogo bolje od mene. Najčešće sam ja zadužena za nabavku i vučem kese, a on preuzima kuvanje – i zaista je odličan u tome. Kod mene ljubav nikako ne dolazi preko stomaka, ali imam neke druge kvalitete – rekla je uz osmeh.

Dodala je da nikada nije osećala pritisak da mora da bude domaćica:

Anica Lazić i Lazar Ristovski Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

– Nikada mi nije rekao: „Moraš da naučiš da kuvaš“. I baš zato, bez pritiska, s vremenom sam ponešto i naučila.

„Moja najveća vrlina je odanost“

Na pitanje šta je to što je Lazar posebno zavoleo kod nje, Anica je otkrila svoju životnu filozofiju:

– Najviše moju odanost. To je moja osobina i deo mog karaktera. Odanost ne doživljavam kao obavezu prema drugima, već kao nešto što radim zbog sebe. Ako prevarim drugog, zapravo nanosim štetu sebi – poručila je glumica.

Bonus video: Pogledajte kako se devojka Lazara Ristovskog snalazi u kuhinji