Slušaj vest

Jelena Bajić Jočić, ćerka istaknutog glumca, scenariste i reditelja Radoša Bajića, emotivnom objavom na Instagramu čestitala je 72. rođendan svom ocu. Tim povodom, podelila je zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni i nasmejani, zračeći iskrenom porodičnom bliskošću.

Uz fotografiju, Jelena je kratko poručila: „Zauvek u potrazi za novim vizurama. Srećan rođendan, tata."

Jelena Bajić Jočić čestitala 72. rođendan svom ocu Radošu Bajiću Foto: printscreen/instagram/jelenabajicjocic

Ova objava posebno je privukla pažnju jer Jelena retko deli momente iz privatnog života na društvenim mrežama. Upravo zato, ovakvi trenuci uvek izazovu pozitivne reakcije njenih pratilaca, a mnogi su istakli i neverovatnu fizičku sličnost između nje i slavnog oca.

Iako izbegava javnu pažnju, Jelena se povremeno pojavljuje u medijima, gde uvek ostavi utisak svojom smirenošću, elegancijom i kulturnim angažmanom. Osim što je naslednica umetničkog nasleđa porodice Bajić, Jelena je ostvarena i u svojoj profesiji - uspešno se bavi režijom i produkcijom.

Radoš Bajić sa ćerkom Jelenom i sinom Nedeljkom Foto: Nemanja Nikolić

Jelena i Radoš zajedno rade na novom projektu

Prema scenariju Radoša Bajića u režiji Jelene Bajić Jočić snima se novi film „Čuvar ikone svetog Đorđa“, koji je inspirisan istinitim događajima i prati život malog-velikog čoveka sa obronaka planine Radan, na krajnjem jugu Srbije. Radoš u filmu igra glavnu ulogu:

„Više od pet godina sam radio na scenariju „Čuvar ikone svetog Đorđa“. Bez obzira što radimo u veoma teškim okolnostima i bez očekivane podrške, verujem da ćemo napraviti pošten, snažan i društveno odgovoran film koji će govoriti istinom.“

Jelena Bajić Jočić na snimanju filma Čuvar ikone svetog Đorđa Foto: Contrast Studios

Jelena Bajić Jočić, je koscenarista i reditelj: „Čuvar ikone svetog Đorđa“ je svojevrsna drama tragičnog optimizma. Kroz univerzalnu metaforu večite borbe dobra i zla, ispričaćemo nadahnutu priču o pravdi, časti i slobodi.“

Bonus video: Radoš Bajić posle 40 godina u Sarajevu