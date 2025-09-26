Ćerka Radoša Bajića dirljivom objavom čestitala rođendan ocu: Objavila njihovu zajedničku fotografiju, svi komentarišu koliko liči na njega
Jelena Bajić Jočić, ćerka istaknutog glumca, scenariste i reditelja Radoša Bajića, emotivnom objavom na Instagramu čestitala je 72. rođendan svom ocu. Tim povodom, podelila je zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni i nasmejani, zračeći iskrenom porodičnom bliskošću.
Uz fotografiju, Jelena je kratko poručila: „Zauvek u potrazi za novim vizurama. Srećan rođendan, tata."
Ova objava posebno je privukla pažnju jer Jelena retko deli momente iz privatnog života na društvenim mrežama. Upravo zato, ovakvi trenuci uvek izazovu pozitivne reakcije njenih pratilaca, a mnogi su istakli i neverovatnu fizičku sličnost između nje i slavnog oca.
Iako izbegava javnu pažnju, Jelena se povremeno pojavljuje u medijima, gde uvek ostavi utisak svojom smirenošću, elegancijom i kulturnim angažmanom. Osim što je naslednica umetničkog nasleđa porodice Bajić, Jelena je ostvarena i u svojoj profesiji - uspešno se bavi režijom i produkcijom.
Jelena i Radoš zajedno rade na novom projektu
Prema scenariju Radoša Bajića u režiji Jelene Bajić Jočić snima se novi film „Čuvar ikone svetog Đorđa“, koji je inspirisan istinitim događajima i prati život malog-velikog čoveka sa obronaka planine Radan, na krajnjem jugu Srbije. Radoš u filmu igra glavnu ulogu:
„Više od pet godina sam radio na scenariju „Čuvar ikone svetog Đorđa“. Bez obzira što radimo u veoma teškim okolnostima i bez očekivane podrške, verujem da ćemo napraviti pošten, snažan i društveno odgovoran film koji će govoriti istinom.“
Jelena Bajić Jočić, je koscenarista i reditelj: „Čuvar ikone svetog Đorđa“ je svojevrsna drama tragičnog optimizma. Kroz univerzalnu metaforu večite borbe dobra i zla, ispričaćemo nadahnutu priču o pravdi, časti i slobodi.“
Bonus video: Radoš Bajić posle 40 godina u Sarajevu