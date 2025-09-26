Slušaj vest

Evan Dando, nekadašnja rok zvezda i frontmen čuvenog benda The Lemonheads, danas izgleda tek kao bleda senka moćne power pop legende iz devedesetih. Njegovi fanovi u Zagrebu prošle nedelje doživeli su neprijatno iznenađenje – koncert u Vintage Industrial Baru pretvorio se u potpuni fijasko, a situaciju je dodatno pogoršala reakcija benda na društvenim mrežama.

Koncert u Zagrebu prerastao u debakl

The Lemonheads se trenutno nalaze na evropskoj turneji koja obuhvata čak 35 gradova. No, zagrebački nastup pokazao se kao potpuni promašaj. Publika je svedočila haosu na sceni – Dando je već od prvih pesama negodovao zbog ozvučenja, da bi nakon svega pola sata ne baš uigrane svirke bacio klavijature i napustio binu.

Mnogi fanovi su na mrežama delili svoje razočaranje, a domaći portali poput Ravno do dna potvrdili su da je koncert bio pravi muzički brodolom.

Ni Pariz nije prošao mnogo bolje

Samo dva dana kasnije bend je svirao u Parizu. Prema recenziji francuskog portala Benzinemag, koncert je bio nešto bolji, ali daleko od zadovoljavajućeg. Dando je udarao u mikrofon, jedva pratio tekstove napisane na papiru, a nastup je trajao tek nešto manje od sat vremena – prekinut zbog ograničenja prostora, piše TPortal.

Ipak, snimku iz Pariza Dando je objavio na zvaničnoj Facebook stranici benda uz poruku:

„Duge vožnje, deljenje autobusa sa 10 ljudi. Ponekad sviramo šest koncerata odjednom. Lemonheadsi daju sve od sebe svake večeri. Nije uvek lako, ali Evan to voli i rođen je za to. Hvala Johnu, Farleyju i celoj ekipi što su tako solidni. Još pet koncerata od 35.“

Publika ogorčena, bend odgovorio uvredama

Objava je izazvala lavinu gneva. Ljubitelji benda iz različitih gradova, od Dablina do Varšave, delili su svoja negativna iskustva, a posebno se istakao komentar posetioca iz Zagreba koji je napisao: „Osim raspada u Zagrebu.“

Umesto izvinjenja, zvanična stranica benda odgovorila je šokantnim pokušajem humora:

„Bilo je sjajno! Ako ti se nije svidelo, proveri svog proktologa.“

Takav potez dodatno je razbesneo fanove i još jednom potvrdio tužnu istinu – zvezda sa kraja prošlog veka kakva je nekada bio Evan Dando, očigledno se gasi. Posle ovakvih nastupa, teško je poverovati da će The Lemonheads ponovo biti dobrodošli na mnogim binama Evrope.

