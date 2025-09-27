Slušaj vest

Barak Obamaje priznao da se "jedva isčupao iz problema" sa svojom suprugom Mišel Obamom, nakon boravka u Beloj kući.

"Iskopavao sam se iz rupe u kojoj sam se našao sa Mišel", rekao je bivši predsednik Sjedinjenih Država istoričaru Dejvidu Olusogi i publici u O2 areni u Londonu u sredu, prema Dejli mejlu.

"Sada sam otprilike na ravnom terenu", našalio se.

U aprilu, Barak (64) je detaljno objasnio kako je morao da reši probleme u svom braku sa Mišel (61), nakon što su dva uzastopna mandata političara na vlasti od 2009. do 2017. godine uticala na njihov odnos.

"Bio sam u dubokom deficitu sa suprugom", rekao je predsedniku Hamilton koledža Stivenu Teperu u jednom razgovoru u to vreme.

"Zato pokušavam da se izvučem iz te rupe radeći povremeno zabavne stvari", dodao je Barak.

A u maju 2023. godine, narator emisije "Naši okeani" je rekao da mu je boravak van Bele kuće omogućio da "ima malo više vremena sa njom".

Glasine da bračni par Obama čekaju nevolje u raju pojavile su se kada se Mišel povukla iz javnosti pred inauguraciju predsednika Trampau januaru.

Inauguracija predsednika Trampa bez Mišel Foto: AP Chip Somodevilla

Bivša prva dama je propustila sahranu predsednika Džimija Kartera 9. januara i odbila je da gleda kako Tramp polaže zakletvu 20. januara.

Barak je sam prisustvovao i jednom i drugom događaju.

U to vreme, Page Six je ekskluzivno objavio da je kovoditeljka podkasta "IMO" bila na "produženom odmoru" na Havajima.

Izvori su nam takođe rekli da je Mišel "izašla" iz života u Vašingtonu otkako je njihova porodica napustila Belu kuću 2017. godine.

Međutim, Barak je okončao spekulacije o razvodu objavivši slatki rođendanski pozdrav "ljubavi mog života" u januaru i podelivši njihov selfi sa Dana zaljubljenih u februaru.

Mišel Obama Foto: Printscreen/Youtube/EntertainmentTonight

Mišel je takođe negirala da su ona i Barak na putu ka razvodu.

"To je ono sa čime se mi, žene, borimo - razočaravanje ljudi", rekla je u podkastu Sofije Buš "Work in Progress" u aprilu.

"Toliko da ljudi nisu mogli ni da shvate da sam sama donosila odluku, da su morali da pretpostave da se moj muž i ja razvodimo", dodala je.

Mišel i Barak su se upoznali 1989. godine u advokatskoj firmi u Čikagu i venčali se tri godine kasnije.

Par ima ćerke Maliju (27) i Sašu (24).

(Kurir.rs/B92)

VIDEO: Obama ekskluzivno za Rojters