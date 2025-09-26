Slušaj vest

Bivša manekenka Karla Bruni (57) branila je svog supruga, bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija (70), koji je u četvrtak osuđen na pet godina zatvora zbog zavere za finansiranje svoje predsedničke kampanje.

Sarkozi, koji je bio na vlasti od 2007. do 2012. godine, dobio je strožu kaznu nego što se očekivalo i postaće prvi bivši francuski predsednik koji će služiti zatvorsku kaznu.

Karla Bruni šalje poruku podrške

Karla Bruni na suđenju Sarkoziju Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na Instagramu, Karla Bruni je jasno iznela svoj stav nakon presude.

– Ljubav je odgovor – napisala je dodajući oznaku „mržnja neće pobediti“.

Sarkozi je, s druge strane, nakon izlaska iz sudnice rekao:

– Ako zaista žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave.

Takođe je najavio žalbu na presudu. Njegova supruga, vidljivo frustrirana, burno je reagovala – nakon izlaska iz sudnice, zgrabila je mikrofon novinara portala Mediapart i bacila ga na pod. Upravo je članak tog portala pokrenuo istragu 2013. godine, kada je objavljeno da je Sarkozi pregovarao sa tadašnjim libijskim liderom Moamerom Gadafijem o finansiranju svoje predsedničke kampanje još od decembra 2006. godine.

Karla Bruni bacila mikrofon nakon što je njen muž osuđen na 5 godina zatvora Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sarkozijevi brakovi i romansa sa Karlom

Nikola Sarkozi je bio tri puta oženjen. Prvi put se oženio 1982. godine Mari-Dominik Kulioli, od koje se razveo 1996. godine. Iste godine oženio se Sesilijom Atijas, sa kojom je ostao do 2007. godine. Razvod je bio zbog Sarkozijeve veze sa Sesilijom, koju je ozvaničio ženidbom.

Samo nekoliko meseci nakon razvoda, Sarkozi je započeo strastvenu vezu sa Karlom Bruni. Par se venčao 2008. godine, a tri godine kasnije dobili su ćerku Đuliju, koja je rođena tokom njegovog predsedništva i pratila je roditelje na službenim putovanjima.

Karla Bruni i Nikola Sarkozi imaju ćerku Foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Za razliku od Sarkozija, Karli je ovo prvi brak. U prošlosti je bila povezivana sa brojnim muškarcima, ali je do oltara prošetala samo sa francuskim predsednikom. Ima sina, Orelijana, koji sada ima 24 godine, sa filozofom Rafaelom Enthovenom.

