Film „Trumanov šou“ u režiji Pitera Vira i danas se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja devedesetih, a ujedno je Džimu Keriju doneo jednu od najznačajnijih uloga u karijeri. Radnja prati Trumana Burbanka, „običnog čoveka“ koji od rođenja nesvesno živi u rijalitiju – okružen lažnim prijateljima, suprugom, komšijama i gradom koji zapravo ne postoji. Tek slučajnim otkrićem shvata istinu i pokušava da pobegne iz tog sveta.

Tokom snimanja trenutka kada Truman pokušava da pobegne čamcem i suoči se sa olujom, Keri je zamalo nastradao.

Džim Keri Foto: Printscreen

Dok su ogromne mašine stvarale talase, a vetar se veštački pojačavao snažnim motorima, glumac je, obučen u tešku vunenu odeću, završio pod vodom. Kako je kasnije priznao, mokra odeća povukla ga je ka dnu, a kada je u očaju podigao ruku da signalizira pomoć, deo ekipe je mislio da glumi.

Tek poslednjim naporom uspeo je da dohvati ivicu scenografije koja je predstavljala granicu Trumanovog izmišljenog sveta, gde se zadržao držeći se za zid, sve dok ekipa nije konačno shvatila da nije šala.

Inače, Džim Keri se nedavno povukao iz glume, ali pošto je shvatio da je potrošio celu ušteđevinu od 300 miliona dolara, morao je da se vrati filmu.

(Kurir.rs/tportal.hr)

