Slušaj vest

Tokom retkog televizijskog intervjua, princ Vilijam je iskreno govorio o izazovima koje je njegova porodica prošla, nazivajući proteklu godinu "najtezom do sada". Intervju je deo emisije „The Reluctant Traveller“, u kojoj kanadski glumac i komičar Judžin Levi istražuje London i upoznaje se sa kraljevskim životom.

Ekskluzivna poseta Vindzorskom dvorcu

U galeriji pogledajte gde se sele princ Vilijam i Kejt Midlton:

1/3 Vidi galeriju Rezidencija stara 300 godina u koju se uskoro sele Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: John Stillwell, PA Images / Alamy / Profimedia

Najava emisije, koja će premijerno biti prikazana 3. oktobra na platformi Apple TV, prikazuje kako Judžin Levi prima ručno pisanu pozivnicu princa Vilijama. Nakon toga, kreće u ekskluzivni obilazak kraljevskog imanja u njegovom društvu.

- Pružamo ovu uslugu svima. Radimo personalizovane obilaske svuda, našalio se Vilijam dok su započinjali šetnju kroz Vindzorski dvorac.

Razgovor u pabu: Vilijam otvara dušu

Tokom opuštenog razgovora u lokalnom pabu, princ od Velsa otvoreno je govorio o teškom periodu kroz koji prolazi njegova porodica. Osvrnuo se na dijagnoze raka koje su u kratkom vremenskom razmaku dobili njegov otac, kralj Čarls, i supruga, princeza Kejt.

- Rekao bih da je 2024. bila najteža godina u mom životu. Znate, život nas testira, a naša sposobnost da to prevaziđemo čini nas onim što jesmo, izjavio je Vilijam.

U galeriji pogledajte fotografije princa Vilijama i Kejt Midlton:

1/6 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam - do sad neviđene fotografije Foto: The Prince and Princess of Wales / Ferrari / Profimedia

Porodična snaga i lična borba

Princ je i ranije govorio o teškim trenucima, posebno tokom svog putovanja u Južnu Afriku u novembru prethodne godine. Tada je istakao koliko se divi snazi svoje supruge i oca u suočavanju sa bolešću.

- Bilo je užasno. Verovatno je to bila najteža godina u mom životu. Pokušaj da se prođe kroz sve ostalo i da se sve održi na pravom putu bio je stvarno težak. Ali jako sam ponosan na svoju suprugu, ponosan sam na svog oca, što su se nosili sa stvarima na način na koji su to činili. Sa lične tačke gledišta, bilo je brutalno, priznao je.

Kraljevske dužnosti kao uteha

U nastavku razgovora, princ je istakao da mu njegove kraljevske obaveze pomažu da pronađe balans i utehu, iako je teško uskladiti posao i porodični život.

- Ove godine sam opušteniji, moraš ići dalje. Uživam u svom poslu i uživam i u tome da obezbedim vreme za svoju porodicu, rekao je Vilijam.

Bonus video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti