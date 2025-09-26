Slušaj vest

Iako je bio jedan od najvoljenijih i najslavnijih glumaca Evrope, Alen Delon ni nakon smrti ne može da pronađe spokoj. Umesto da ga porodica oplakuje u miru, u prvi plan su izbile teške porodične borbe, i to ne samo između zvanično priznatih naslednika, već i oko deteta koje nikada nije dobilo očevu potvrdu – Kristijana Arona Bulonja.

Zaboravljeni sin i nikada priznata istina

Kristijan Aron Bulonj, poznat pod nadimkom Ari, godinama je pokušavao da dokaže da je upravo on najstariji sin slavnog glumca. Rođen je početkom šezdesetih, kao plod kratke veze Delona sa nemačkom muzičkom zvezdom Kristom Pefgen, poznatijom pod umetničkim imenom Niko – koja je kasnije postala muza Endija Vorhola i Boba Dilana.

U to vreme, Delon je bio u vezi sa Romi Šnajder, što je možda razlog zbog kog nikada nije želeo da prizna dete koje bi svedočilo o neverstvu.

Porodica je priznala, ali ne i Delon

Dok je Alen Delon ćutao, njegova majka Edit odlučila je da stane iza unuka. Sa svojim drugim mužem, Polom Bulonjom, usvojila je Arija, koji je zvanično poneo očuhovo prezime.

Ari je tokom života bio umetnik – fotograf, pisac i glumac. Uporno je pokušavao da sudskim putem dobije priznanje očinstva, ali je svaki put izlazio iz sudnice bez pravde.

- Sličnost je bila toliko očigledna da bi se videla i sa Meseca, govorili su oni koji su ih poznavali.

Tragičan kraj i nastavak borbe

Ari je preminuo u maju 2023. godine, usled predoziranja heroinom. Nije dočekao da čuje ono što je želeo celog života – da mu biološki otac javno prizna da mu je sin. Iza njega su ostala dvoje dece, među kojima i sin Šarl, koji nije odustao od borbe za pravdu.

Sud odbacio zahtev: "Zastarevanje je nastupilo"

Apelacioni sud u francuskom gradu Poatjeu odbacio je Šarlov zahtev da Kristijan Aron Bulonj bude pravno priznat kao Delonov sin. U obrazloženju stoji:

- Postupak je zastareo, s obzirom na to da je rok za utvrđivanje očinstva prema francuskom zakonu ograničen na deset godina.

Ova odluka definitivno zatvara pravni prostor za priznanje koje je izostajalo tokom života, ali ostavlja pitanje moralne odgovornosti.

Bitka zvanične dece: Testament pod znakom pitanja

Alen Delon preminuo je 18. avgusta 2024. godine Foto: Adel Production - Marianne Productions - Mars Film / Christophel Collection / Profimedia

Dok pravda za Arija ostaje nedostižna, Delonova priznata deca – Entoni, Anuška i Alen Fabijen – vode međusobni rat oko nasledstva vrednog čak 200 miliona dolara. Najmlađi sin pokušava da ospori testament u kojem je glumac polovinu svoje imovine ostavio ćerki Anuški.

U pozadini svega, ostaje slika slavnog glumca koji je živeo kao ikona, ali umro u senci porodičnih sukoba i neraščišćenih odnosa.

