Već godinama javnost spekuliše o zdravstvenom stanju Bele Hadid. I dok ona i njena majka Jolanda tvrde da je reč o "hroničnoj lajmskoj bolesti", lekari ne priznaju postojanje takvog stanja. Fotografije koje su nedavno podelile izazvale su lavinu komentara, a fanovi su zabrinuti – ne toliko zbog bolesti, koliko zbog mogućeg psihološkog pritiska na manekenku.

Jolanda podelila potresne fotografije

Bela Hadid, nekada najplaćeniji i najtraženiji model sveta, već nekoliko godina gotovo da se ne pojavljuje na modnim pistama. Umesto kampanja i naslovnih strana, njeni fanovi na društvenim mrežama povremeno vide scene iz bolnica i emotivne objave o njenom zdravlju.

Nedavno je njena majka Jolanda Hadid, bivša manekenka i rijaliti zvezda, podelila seriju fotografija iz bolnice i poruku:

"Nevidljivi invaliditet hronične neurološke lajmske bolesti je teško objasniti ili razumeti. Posle mnogo godina, prestala sam da delim svoju ličnu priču jer mi je bio potreban energetski pomak, vreme da se fokusiram na svoje isceljenje, umesto da usput upijam tuđa mišljenja."

Misteriozna dijagnoza koja deli mišljenja stručnjaka

Jolanda već godinama govori o hroničnoj lajmskoj bolesti – terminu koji zvanična medicina ne priznaje. Stručnjaci upozoravaju da se on koristi za grupu nespecifičnih simptoma koji mogu imati različite uzroke. Sama lajmska bolest, infekcija bakterijom Borrelia burgdorferi koju prenose krpelji, u potpunosti se leči antibioticima.

Istraživanja pokazuju da simptomi poput hroničnog umora ili bolova, koje pacijenti navode, najčešće potiču od fibromijalgije ili sindroma hroničnog umora, a ne od uporne bakterijske infekcije. Kod manjeg broja ljudi nakon izlečenja lajmske bolesti mogu da se jave umor i bolovi, ali to, naglašavaju lekari, nije "hronična bolest".

Teorije zavere i optužbe za Minhauzenov sindrom

U rijalitiju "Prave domaćice s Beverli hilsa", u kojem je Jolanda učestvovala, sumnje u njenu bolest bile su jedna od glavnih tema. Glumica Liza Rina tada je iznela tvrdnje da Jolanda možda pati od Minhauzenovog sindroma – poremećaja u kojem osoba glumi bolest kako bi privukla pažnju i saosećanje.

Slične sumnje imala je i Sara Foster, ćerka Jolandinog bivšeg muža Dejvida Fostera:

"Reći ću samo da, ako možeš da budeš u rijalitiju, sigurno ne umireš. Budimo iskreni", izjavila je u jednom podkastu 2016. godine.

Fanovi: "Jolanda manipuliše Belom"

Kada su Jolanda i Bela podelile najnovije fotografije, društvene mreže preplavili su komentari. Mnogi korisnici tvrde da Bela zapravo nije bolesna i da je njena majka navela da veruje da ima bolest koju nauka ne priznaje.

"Jolanda je napredovala do proksi Minhauzena", "Plašim se za Belu, ali ne zbog ove izmišljene bolesti", "Điđi je pobegla, ali Jolanda se igra s Belinim umom" – samo su neki od komentara na mreži Iks.

Jolanda je već ranije bila kritikovana zbog strogog odnosa prema ćerkama. Gledaoci rijalitija pamte scenu u kojoj Điđi traži parče sopstvene rođendanske torte, a Jolanda joj savetuje da "uzme par badema i žvaće ih sporo" da bi utolila glad.

Bela otkrila dijagnozu još kao tinejdžerka

Bela je javno progovorila o "hroničnoj lajmskoj bolesti" 2012. godine, tvrdeći da od nje boluje od dvanaeste godine. Simptomi koje je navela uključuju glavobolje, nesanicu, anksioznost, bolove u zglobovima, mučninu, oscilacije težine i moždanu maglu. Dodala je da je zbog toga odustala od snova da postane profesionalna jahačica.

Nove spekulacije: Da li je u pitanju anoreksija?

Nakon što su fotografije iz bolnice pokazale da je Bela možda bila i na dijalizi, pojavile su se nove pretpostavke – da su njeni zdravstveni problemi posledica anoreksije. Ovaj poremećaj može ozbiljno da ugrozi funkciju bubrega, što bi objasnilo njen boravak u bolnici.

