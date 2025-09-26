Slušaj vest

Britanski prestolonaslednik, princ Vilijam, navodno smatra da njegov mlađi brat, princ Hari, pokušava da utiče na kralja Čarlsa Trećeg kako bi sačuvao svoj status u kraljevskoj porodici. Izvori bliski kraljevskoj porodici tvrde da vojvoda od Saseksa pokušava da se ponovo "približi" ocu, iako je godinama udaljen od zvaničnih dužnosti i porodice.

Neočekivani susret bez Vilijamovog znanja

Princ Hari je ranije ovog meseca imao sastanak sa kraljem Čarlsom, što je princa Vilijama potpuno zateklo, jer nije bio obavešten o tom susretu. Prema pisanju Yahoo-a, Vilijam je još uvek uzdrman zbog tog događaja i zabrinut je da bi njegov brat mogao postepeno da se vrati u kraljevski život.

U galeriji pogledajte kako je protekla Harijeva poseta:

Princ Vilijam i princ Hari Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia, ADAM BUTLER / AFP / Profimedia, Paul Grover / AFP / Profimedia

- Vilijamu se gadi što se Hari ponovo uvukao u očevu naklonost, naveo je izvor i dodao:

- Za njega je to pogrešno na svim nivoima i potpuno smešno. Zbunjeno i frustrirano posmatra kako njegov brat ima direktnu vezu sa porodicom, iako je naneo mnogo bola.

Sumnje u iskrenost i strah od manipulacije

Prema istim navodima, princ Vilijam ne veruje da je Hari zaista promenio svoje ponašanje i motive. Smatra da iza svega stoji širi plan vojvode i vojvotkinje od Saseksa da sačuvaju kraljevske titule i ostanu povezani s monarhijom dok je kralj Čarls još na prestolu.

- Vilijam je uveren da je sve to deo ponižavajuće strategije da se izvuče maksimum iz kraljevskog imena, dok njihov otac još može biti podložan manipulaciji, rekao je izvor.

Kejt i kralj pokušavaju da pomire braću

U čitavu situaciju umešani su i drugi članovi porodice – kralj Čarls i princeza od Velsa, Kejt Midlton, pokušavaju da ubede princa Vilijama da pruži šansu pomirenju sa Harijem.

U galeriji pogledajte prinčeve Vilijama i Harija dok su bili deca:

Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPA / ddp USA / Profimedia, EPA / LAUREN HURLEY / POOL

- I Čarls i Kejt nagovaraju Vilijama da pokaže milost i pruži šansu miru, otkriva insajder. Ipak, Vilijam ostaje čvrsto pri svom stavu.

- Dok Hari ne pokaže da se zaista promenio tokom dužeg perioda, njega to jednostavno ne zanima.

Megan nije tema razgovora

Na dvoru se izbegava čak i da se pomene ime Megan Markl, što dodatno govori o osetljivosti situacije.

- Niko se ne usuđuje ni da pomene njegovu suprugu Megan, zaključuje izvor, naglašavajući da je odnos između braće i dalje na ivici pucanja, uprkos pokušajima kraljevske porodice da postigne pomirenje.

Ne propustitePop kulturaPrinc Hari uspeo da posvađa princa Vilijama i kralja Čarlsa: Do sukoba došlo zbog mogućeg povratka vojvode od Saseksa
princ Hari
Pop kulturaPrinc Hari kopao i noktima i zubima, ali izvisio: Čak ni ovaj potez nije odobrovoljio kralja Čarlsa i princa Vilijama
princ Hari tužno sedi i daje intervju za BBC
Pop kulturaHari izmolio susret sa kraljem Čarlsom, ali ne i sa bratom: Princ Vilijam ima čvrst razlog zašto je odbio da se vidi sa njim
princ Hari, princ Vilijam
Pop kulturaDajana ju je zvala "Rotvajler", ali oni su maštovitiji: Ovo su tajni nadimci kojima su prinčevi Vilijam i Hari ismevali maćehu Kamilu
profimedia-0932147875.jpg

Bonus video: Princ Hari i Megan Markl na koncertu Kejti Peri

Megan Markl i Hari na koncertu Kejti Peri Izvor: TikTok/julia_17120