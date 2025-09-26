Kralj Čarls i princ VIlijam na sahrani vojvotkinje od Kenta

Britanski prestolonaslednik, princ Vilijam, navodno smatra da njegov mlađi brat, princ Hari, pokušava da utiče na kralja Čarlsa Trećeg kako bi sačuvao svoj status u kraljevskoj porodici. Izvori bliski kraljevskoj porodici tvrde da vojvoda od Saseksa pokušava da se ponovo "približi" ocu, iako je godinama udaljen od zvaničnih dužnosti i porodice.

Neočekivani susret bez Vilijamovog znanja

Princ Hari je ranije ovog meseca imao sastanak sa kraljem Čarlsom, što je princa Vilijama potpuno zateklo, jer nije bio obavešten o tom susretu. Prema pisanju Yahoo-a, Vilijam je još uvek uzdrman zbog tog događaja i zabrinut je da bi njegov brat mogao postepeno da se vrati u kraljevski život.

- Vilijamu se gadi što se Hari ponovo uvukao u očevu naklonost, naveo je izvor i dodao:

- Za njega je to pogrešno na svim nivoima i potpuno smešno. Zbunjeno i frustrirano posmatra kako njegov brat ima direktnu vezu sa porodicom, iako je naneo mnogo bola.

Sumnje u iskrenost i strah od manipulacije

Prema istim navodima, princ Vilijam ne veruje da je Hari zaista promenio svoje ponašanje i motive. Smatra da iza svega stoji širi plan vojvode i vojvotkinje od Saseksa da sačuvaju kraljevske titule i ostanu povezani s monarhijom dok je kralj Čarls još na prestolu.

- Vilijam je uveren da je sve to deo ponižavajuće strategije da se izvuče maksimum iz kraljevskog imena, dok njihov otac još može biti podložan manipulaciji, rekao je izvor.

Kejt i kralj pokušavaju da pomire braću

U čitavu situaciju umešani su i drugi članovi porodice – kralj Čarls i princeza od Velsa, Kejt Midlton, pokušavaju da ubede princa Vilijama da pruži šansu pomirenju sa Harijem.

- I Čarls i Kejt nagovaraju Vilijama da pokaže milost i pruži šansu miru, otkriva insajder. Ipak, Vilijam ostaje čvrsto pri svom stavu.

- Dok Hari ne pokaže da se zaista promenio tokom dužeg perioda, njega to jednostavno ne zanima.

Megan nije tema razgovora

Na dvoru se izbegava čak i da se pomene ime Megan Markl, što dodatno govori o osetljivosti situacije.

- Niko se ne usuđuje ni da pomene njegovu suprugu Megan, zaključuje izvor, naglašavajući da je odnos između braće i dalje na ivici pucanja, uprkos pokušajima kraljevske porodice da postigne pomirenje.

