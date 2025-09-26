da li ste znali?

Obožavaoci Brusa Vilisa pamte ga po brojnim nezaboravnim ulogama, ali malo njih zna kako se zapravo zove. Slavni glumac, koji je nedavno napunio 70 godina, povukao se iz Holivuda u martu 2022. godine, nakon što mu je dijagnostikovana afazija. Njegovo zdravstveno stanje se kasnije pogoršalo, a lekari su potvrdili da boluje od frontotemporalne demencije.

Kako glasi njegovo puno ime?

Brus Vilis rođen je u martu 1955. godine u Nemačkoj. Njegova majka Marlen i otac Dejvid dali su mu ime Volter Brus Vilis. Dakle, "Brus" mu je zapravo srednje ime, dok mu je pravo ime Volter.

U galeriji pogledajte kako Brus Vilis izgleda danas:

Ova informacija iznenadila je mnoge njegove fanove, a društvene mreže su odmah bile preplavljene šaljivim komentarima.

Jedan obožavalac se našalio: "On i Volter Vajt bi trebalo da osnuju klub i nazovu ga Ćelavi Volteri…"

Drugi je dodao: "Prelazak sa Voltera na Brusa baš i nije neka velika promena. Ako već menjaš ime, idi na nešto što zvuči jače!"

Supruga o njegovom zdravstvenom stanju

Podsetimo, Brus Vilis boluje od frontotemporalne demencije (FTD), progresivne bolesti mozga koja prvenstveno pogađa čeoni i slepoočni režanj. Ova bolest može izazvati probleme sa govorom, promene u ponašanju, emocionalne ispade, a ponekad i smetnje u motoričkim funkcijama.

Njegova supruga, Ema Heming Vilis, govorila je o ovoj teškoj životnoj situaciji u emotivnom intervjuu sa Dajan Sojer, u emisiji Ema i Brus Vilis: Neočekivano putovanje, koja je u celosti emitovana 26. avgusta.

- Brus je generalno stvarno dobrog zdravlja. Samo ga mozak izdaje. Jezik se menja i naučili smo da se prilagodimo. Imamo način komunikacije s njim koji je jednostavno drugačiji, izjavila je Ema.

"Znam da me prepoznaje"

Ema veruje da Brus i dalje zna ko je ona.

- Znam da me prepoznaje. Kada smo uz njega, njegovo lice se ozari, rekla je.

U galeriji pogledajte fotografije Brusa Vilisa i Eme:

Dodala je da Brus i dalje ima lep i blizak odnos sa svojom decom. Zajedno imaju dve ćerke, Mejbl (13) i Evelin (11). Brus ima i tri ćerke iz prethodnog braka sa glumicom Demi Mur: Rumer Glen Vilis (37), Skaut LaRuu Vilis (34) i Talula Bel Vilis (31).

- Drži nas za ruke. Ljubimo ga, grlimo. On uzvraća. I to je sve što mi treba. Ne treba mi da zna da sam mu supruga niti kada nam je godišnjica braka. Ne treba mi ništa od toga. Samo želim da osetim da imamo vezu. I imamo je, objasnila je Ema.

