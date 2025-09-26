Slušaj vest

Mlada Kai Tramp, osamnaestogodišnja unuka predsednika Donalda Trampa, već je postala poznata na društvenim mrežama, a nekoliko puta se čak pojavila i na predizbornim skupovima svog dede. Sada pravi nove korake – u svet preduzetništva.

Pokrenula sopstvenu modnu liniju

Na Instagramu je sa velikim oduševljenjem objavila lansiranje svoje prve modne kolekcije, koja nosi njeno ime. Linija uključuje uniseks dukseve sa logotipom "KT“ – inicijalima njenog imena.

Mnogi su se iznenadili cenom proizvoda – jedan duks košta 130 dolara (oko 110 evra). Neki komentatori na mrežama kritikuju ovakav pristup, tvrdeći da prodaja skupocenih majica nije način na koji bi „osamnaestogodišnjakinje trebalo da uče o vrednosti novca“. Kolekcija, koju je Kai zvanično predstavila 25. septembra, nudi dukseve u crnoj, belој i tamnoplavoj boji, sa varijacijama dizajna.

Na terenu sa dedom

Kai je belu verziju svog duksa nosila prilikom dolaska na Ryder Cup 2025 u Njujorku, gde se pojavila uz dedu Donalda Trampa. Pozirala je u crnim farmerkama i sa velikim ranacem, koji je bio upečatljiv modni dodatak.

Golferka sa stipendijom

Kao najstarija ćerka Donalda Trampa Mlađeg i njegove bivše supruge Vanese, Kai je takođe strastvena golferka. Ove godine je objavila da je prihvatila sportsku stipendiju za studije na Univerzitetu u Majamiju, gde će igrati za univerzitetski golf tim.

