Kultna serija "Porodično blago" mnogo puta se reprizirala na RTS-u, a zgode i nezgode junaka ovog televizijskog projekta prepričavaju se i decenijama nakon prvog emitovanja.

Mnogi se sećaju Listera, kog je glumio pokojni Branko Cvejić, dok se njegova ćerka pojavljuje u svega par epozoda. Nju je igrala Anika Milićević, a iako je njena uloga bila mala, svi je se i te kako i dan-danas sećaju.

Anika Milićević kao Listerova ćerka u seriji "Porodično blago" Foto: Youtube Screenshot

- Oduvek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: "Lepo što se baviš ovim poslom", iako joj nije bilo drago dok sam to studirala - kazala je Anika pre nekoliko godina, koja je glumu završila u Prištini.

Nedavno je na društvenim mrežama objavila fotografije sa francuske obale, koje su oduševile mnoge.

Pozirala je dok gleda u vodu, te pokazala kako uživa.

Anika je, inače, iz rodnog mesta Lipljan otišla za Beograd da okuša sreću, kad je počelo bombardovanje 1999. godine.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Anika Milićević, koja je glumila Listerovu ćerku u seriji "Porodično blago":

- Taman je karijera krenula uzlaznom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo - rekla je ona u jednom intervjuu.

- Igrala sam u dve predstave, ali sam izašla iz toga. Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo - dodala je Anika.

Ona se vratila na Kosovo i nastavila karijeru u svom prištinskom pozorištu sa privremenim sedištem u Gračanici.

- Živim na relaciji Beograd-Kosovo zbog angažovanja u prištinskom pozorištu koje u poslednjih godina obimno radi - istakla je Anika nedavno za "Blic".

Gavrilo joj je centar sveta

Anika se, inače, razvela od supruga i ima sina Gavrila, koji je sad tinejdžer.

Na društvene mreže s vremena na vreme deli fotografije sa egzotičnih destinacija, te je evidentno da živi život punim plućima.

