Selena Gomez (33) i njen verenik Beni Blanko (37) u petak uvečr su započeli svoje svadbeno slavlje raskošnom večerom u Santa Barbari, u intimnoj i glamuroznoj atmosferi. Događaj se održao u luksuznoj vili u podnožju planinr Santa Inez, s pogledom na okean, a čitavo veče bilo je organizovano pod strogim merama bezbednosti, piše Daily Mail.

Goste su u vilu dovezli luksuznim Mercedes autobusima i kombijima, koji su ih preuzimali ispred hotela u kojima su bili smešteni. Sve do samog dolaska nisu znali tačne adrese održavanja ni večere, kao ni same svadbe, jer mladenci žele da zadrže maksimalnu privatnost. Samo za bezbednost i diskreciju navodno je potrošeno više od 300.000 dolara.

Selena je zablistala u elegantnoj beloj haljini na jedno rame, jednostavnog kroja, dok je kosu imala podignutu i kombinaciju upotpunila decentnim nakitom. Beni se odlučio za crno odelo i belu košulju bez kravate.

Tejlor kao "flower girl"

Među gostima je bila i Tejlor Svift, Selenina dugogodišnja prijateljica. U Kaliforniju je stigla privatnim avionom, a njen tim je koristio kišobrane da je zaštiti od kamera dok je izlazila iz aviona. Na večeri se pojavila u elegantnoj crnoj haljini s dubokim izrezom i svilenim detaljima, noseći poklon za mladence u velikoj beloj kutiji. Njeno prisustvo odmah je izazvalo najviše pažnje, dok se istovremeno nagađalo hoće li joj se pridružiti i verenik, NFL zvezda Travis Kelsi, iako mu je raspored zgusnut zbog utakmice. Tejlor je bila smeštena u istom luksuznom rizortu u kom i ostali gosti, a tokom vikenda viđena je na nekoliko mesta u Santa Barbari u pratnji članova svog tima.

Nekoliko tabloida prenelo je "insajdersku informaciju" kako Selena planira da aktivno uključi Tejlor u venčanje kao "flower girl". Taj izraz obično označava malu devojčicu koja na svadbenoj ceremoniji hoda ispred mlade i baca latice cveća.

Vezu objavili krajem 2023.

Na večeri se pojavila i Paris Hilton u svetlucavoj večernjoj toaleti, kao i Martin Šort i Ešli Park, glumačke kolege iz Seleneine serije "Only Murders in the Building". Posebno su bile uočljive i njene najbliže prijateljice Rakel Stivens, Ešli Kuk i Kortni Lopez, koje su deveruše i koje su ranije s njom putovale na devojačko putovanje u Kabo San Lukas.

Atmosfera večere bila je svečana i topla. Stolovi su bili uređeni svećama i cvetnim aranžmanima, a gostima je poslužen meni inspirisan američkom i mediteranskom kuhinjom, uz vina iz okolnih kalifornijskih vinograda.

Selena i Beni dugo godina su bili poznanici, a prvi put su sarađivali na pesmi "I Can‘t Get Enough" 2019. godine. Iako su se privatno zbližili, svoju vezu su potvrdili tek krajem 2023. godine, a veridbu su objavili u decembru iduće godine, uz Seleninu objavu na Instagramu u kojoj je napisala "Večnost počinje sada".

