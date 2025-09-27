Slušaj vest

U Holivudu se i danas priča o "prokletstvu dece iz Diff’rent Strokes-a" (Različiti stilovi), pojma koji se odomaćio jer su gotovo svi mlađi glavni glumci iz serije doživeli teške, tragične ili skandalozne sudbine.

Ovaj sitkom je pratio bogatog preduzetnika Filipa Dramonda (Konrad Bejn), oca tinejdžerke Kimberli (Dejna Plejto), koji usvaja dva afroamerička dečaka iz Harlema – Arnolda (Geri Kolman) i Vilisa (Tod Bridžis), a emitovao se s velikim uspehom od 1978. do 1986. godine. Međutim, dečji glumački ansambl doživeo je mnoge tragedije, a neki nažalost nisu uspeli da se izvuku.

Lik Kimberli je bio onaj tipični lik uzorne devojke iz komšiluka, ali život Dejne Plejto bio je daleko od toga. Dejnu je rodila Linda Strejn, koja je bila tinejdžerka i već je imala dete, zbog čega je dala ćerku na usvajanje. Usvojena je kao sedmomesečna beba u porodicu koja je podsticala njeno interesovanje za umetnost. Odmalena je nastupala u reklamama i na audicijama, a već u tinejdžerskim godinama probila se na televiziji.

Pravu prekretnicu donela joj je 1978, kada je dobila ulogu Kimberli Dramond u "Diff’rent Strokes". Kao sestra dvaju afroameričkih dečaka koje usvaja bogataški lik Filipa Dramonda, Dejna je postala miljenica publike. Serija je bila veliki hit, a njen osmeh i prirodnost doneli su joj status jedne od najprepoznatljivijih mladih zvezda američke televizije kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih.

Dok je na ekranu delovala kao uzorna devojka, u privatnom životu suočavala se s nizom problema. Već kao tinejdžerka borila se s alkoholom, kanabisom i kokainom, s 14 godina se predozirala dijazepamom, a majka je pokušavala da kontroliše njenu karijeru i odluke.

Sa samo 19 godina, uselila se u dom rokera Lanija Lamberta, za kog se udala u aprilu 1984, a dobili su i sina Tajlera, njihovo jedino dete. Njen kolega sa seta Konrad Bejn je otkrio u intervjuu za "People" kako je bila srećna i stalno pričala o svom detetu.

"Namerno je zatrudnela dok je radila na seriji, a kada sam razgovarao s njom o tome, bila je oduševljena što je to uradila... Rekla je: 'Kad dobijem dijete, nikada više neću biti sama'", ispričao je Bejn. S njom se nisu složili producenti serije, koji su smatrali da se to ne uklapa u imidž serije, zbog čega je ispala iz "Diff’rent Strokes-a".

Odlazak iz serije označio je početak njene stranputice – teško je pronalazila ozbiljne glumačke angažmane, često se pojavljivala u B-filmovima i niskobudžetnim projektima. Ništa bolje nije bilo ni u privatnom životu smrću majke, razvodom od Lamberta, gubitkom starateljstva nad sinom i borbom s finansijama i depresijom.

U intervjuima je otvoreno govorila o svojim slabostima, tražeći razumevanje i drugi početak. Međutim, unutarnji nemiri i stalni pritisak prošlosti nisu je napuštali.

Devedesete su obeležile njene brojne borbe. Plejto je u više navrata završila na rehabilitaciji zbog zavisnosti od lekova i droge. Javnost je zapamtila i njenu nesrećnu epizodu 1991, kada je zbog očaja i finansijskih problema opljačkala video-klub u Las Vegasu. Iako plen nije bio velik (164$, što je danas 387$), a Vejn Njuton je uplatio 13 hiljada dolara kaucije, incident je završio na naslovnicama širom sveta, a Dejna je dobila petogodišnju uslovnu kaznu.

Godinu dana kasnije uhapšena je i zbog falsifikovanja recepata za lekove, zbog čega je bila 30 dana u zatvoru i obaveznoj rehabilitaciji. Svaki put je pokušavala da se vrati glumi, ali Holivud je za nju polako zatvarao vrata.

Dana 7. maja 1999. pojavila se u emisiji Hauarda Sterna, gde je govorila o svom životu, finansijskim problemima i pređašnjim sukobima sa zakonom. Priznala je da je bivša alkoholičarka i narkomanka u oporavku, ali tvrdila je da je trezna više od deset godina, te da ne koristi nikakve droge, osim prepisanih lekova protiv bolova zbog nedavnog vađenja umnjaka.

Mnogi slušaoci su se javljali u emisiju kako bi vređali Dejnu i dovodili u pitanje njenu treznost, što ju je razljutilo i isprovociralo, pa je prkosno ponudila da uradi test na droge uživo u emiisji. Neki slušaoci, kao i sam voditelj Hauard Stern, stali su u njenu odbranu, iako se Stern nazvao "onim koji podstiče" i sarkastično ponudio joj drogu. Iako je dozvolila da joj odseče pramen kose za test, Stern je kasnije tvrdio da ga je nakon intervjua zatražila nazad.

Sa verenikom i menadžerom Robertom Menčakom je došla u dom njegove majke u Oklahomi za Dan majki, nakon čega je počela da se oseća loše i uzela je nekoliko doza Lortaba (kombinacija hidrokodoma i acetaminofena) zajedno sa Somom, čija komponenta karizoprodol opušta mišiće. Drugi dan ujutru Menčaka ju je pronašao mrtvu u krevetu. Imala je samo 34 godine.

Zvanično obdukcijsko saopštenje njenu smrt je okarakterisalo kao samoubistvo, iako se njene kolege iz serije nisu u početku složile s tim. Njeno telo je kremirano, a pepeo bačen u Tihi okean.

Tragedija njene porodice se nije zaustavila na Dejninoj smrti. Godine 2010, dva dana uoči 11. godišnjice smrti, njen sin jedinac Tajler počinio je samoubistvo hicem iz pištolja. Imao je samo 25 godina.

Iako je njena karijera bila kratka i obeležena kontroverzama, Dejna Plejto ostaje u kolektivnom sećanju kao lice koje je obeležilo jednu televizijsku eru. Njena sudbina često se spominje kao simbol upozorenja o zamkama rane slave i o tome koliko je teško deci-glumcima da se nose s pritiscima industrije.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

