Poznata turska pevačica, 52-godišnja Güllü Tut, poginula nakon što je pala sa terase svog stana na petom spratu zgrade u okrugu Čınarcık, u Jalovi.

Smrt poznate pevačice Güllü, koja je pala sa terase svoje kuće, rastužila je umetnički svet i njene obožavaoce. Menadžer pevačice Güllü, Erhan Arı, dao je izjavu za "Milliyet Cadde" povodom navoda da se pevačica lečila, ali i fotografija koje su isplivale u javnost kao dokaz ovih tvrdnji.

Turska pevačica Güllü, poznata po romskim melodijama devedesetih, preminula je u 51. godini nakon što je pala sa balkona svog stana u Činarčiku. Sin demantovao glasine o samoubistvu.

Tužnu vest saopštio sin

Güllüin sin, Tugberk Jagız je putem društvenih mreža saopštio da je njegova majka preminula usled tragične nesreće.

Güllüino telo je prebačeno u bolnicu u Jalovi radi obdukcije.

Dok se zabavljala sa ćerkom i ćerkinom drugaricom, Güllü je izgubila ravnotežu i pala. Njeno telo je preuzela porodica i prebačeno je u Istanbul.

Fotografija iz bolnice pevačice Gullu, koja je poginula padom s terase

Sahrana Gül Tut biće održana u subotu, 27. septembra, nakon podne-namaza, u istanbulskoj opštini Tuzla.

Menadžer progovorio: Porodica je upućena

Prema navodima turskih medija, tvrdilo se da je poznata pevačica imala problem sa mozgom i da je bila na lečenju. Njen menadžer, Erhan Arı, dao je u vezi sa tim navodima.

Arı je o zdravstvenom stanju preminule Güllü rekao:

Fotografija iz bolnice pevačice Gullu, koja je poginula padom s terase Foto: Printscreen

"Bilo bi pogrešno da iznosim bilo šta sa sigurnošću po tom pitanju. Ali svi mi — njena porodica, mi bliski, znamo da je imala problema s ravnotežom i da je bila na lečenju. Pre mnogo godina imala je saobraćajnu nesreću u kojoj joj je kičma slomljena, jako se teško oporavila. Ležala je danima, mesecima. Hodanje joj je i zbog toga bilo veoma otežano. Ne znam... bol mi je prevelika. Ono što me je rastužilo jeste da su neki naši prijatelji, kolumnisti i novinari, spominjali alkohol. Zato sam i morao da dam izjavu. Da kažem da nije uopšte pila alkohol — ne bih bio iskren, ali da je pila do te mere da izgubi kontrolu, to se nije dešavalo”, izjavio je menadžer tragično stradale pevačice.

