nije sve kako izgleda

nije sve kako izgleda

Slušaj vest

Otkako su napustili kraljevske dužnosti pre nekoliko godina, britanski princ Hari i njegova surpuga, Megan Markl, žive u Americi s porodicom, a svaki njihov javni istup pod lupom je svetske javnosti.

Tako je sada isplivao snimak zajedničkog intervjua princa Harija i Megan Markl iz 2023. godine, u kome vojvotkinja uporno prekida svog supruga usred rečenice, ne bi li se ona istakla i iskazala svoje stavove po pitanju obrazovanja, koje je bilo tema razgovora.

Snimak je objavio Daily Mail, a stručnjak za govor tela je analizirao reakciju vojvode od Saseksa, te je konstatovao da se princ Hari „srušio kao sufle” nakon što ga je Megan Markl neprestano prekidala tokom intervjua. Izraz njegovog lica govori više od reči, te je dokaz da mu ovakvi ispadi njegove supruge nimalo ne prijaju, naprotiv.

Kako se navodi, otkako su odstupili s kraljevskih dužnosti, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa dali su na desetine zajedničkih intervjua, a tokom njihovih zajedničkih razgovora, česta je pojava da Megan preuzme vođstvo i prekida muža dok odgovara na pitanja novinara.

U galeriji pogledajte porodične fotografije princa Harija i Megan Markl:

1/6 Vidi galeriju Megan Markl, deca, porodica Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Ipak, ovo je jedan od retkih intervjua u kojima je zabeležena reakcija razočaranog princa kome supruga ne dozvoljava da dođe do reči.

U video snimku u okviru teksta pogledajte reakciju princa Harija dok ga Megan Markl prekida usred rečenice.

Video: Megan Markl igra pred porođaj