Kraljica Elizabeta II preferirala je džin i dubone, princeza Kejt navodno je obožavateljka klasičnog džina s tonikom.

Tako u svojoj najnovijoj knjizi "The Royal Insider: My Life With The Queen, The King, and Princess Diana" tvrdi bivši kraljevski batler Pol Barel.

Barel, koji je kao osamnaestogodišnjak počeo da radi za kraljevsku porodicu, najpre za kraljicu Elizabetu, zatim za princa Čarlsa, te na kraju za princezu Dajanu sve do njene smrti, izazvao je mnogo pažnje knjigom, četvrtom po redu koja se bavi kraljevskom porodicom.

Pol Barel, nekadašnji batler princeze Dajane

Bivši batler otkrio je da je džin generalno najdraže piće u Bakingemskoj i drugim palatama u kojima živi kraljevska porodica i ne samo među Vindsorima, nego i njihovim zaposlenima. Štaviše, osoblje Bakingemske palate je postalo poznato po tome što su redovno krijumčarili alkohol po ogromnoj građevini, toliko da su je zvali "džin palatom".

U knjizi Barel piše: "Vrlo brzo sam se upoznao s domišljatim načinima na koje je osoblje krijumčarilo alkohol za svoje večernje zabave. Stariji članovi osoblja redovno bi mi naredili da svake večeri ispraznim jednu flašu tonika sa čepom na zavrtanje i napunim je džinom, kako bi mogli da koriste za zabave u svojim sobama."

Sultan od Bruneja Hasanal Bolkijah sa kraljicom Elizabetom II

Barel je dalje tvrdio da se u palati "svake nedelje konzumiralo na litre džina - deo legitimno, deo ne". Još jedan od načina na koji je osoblje neprimećeno prenosilo te ogromne količine džina bila su električna kuvala za vodu.

"Pretpostavljalo se da niko nije slučajno prokuvao džin koji je bio diskretno sakriven u tim uređajima", rekao je Barel.

Ljubav prema džinu i načini za njegovo švercovanje, nisu jedino o čemu otvoreno piše u svojoj novoj knjizi. Naime, bivši kraljevski zaposleni progovorio je i o optužbama za krađu nakon smrti princeze Dajane.

Foto: Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia

Kao zaposleni od poverenja pokojne princeze, Barel je navodno uzeo neke od Dajaninih ličnih stvari nakon njene tragične smrti u automobilskoj nesreći u Parizu 1997. godine. Uprkos tome što je o svojim planovima da zaštiti privatne predmete bivše princeze od Velsa obavestio kraljicu Elizabetu, došlo je do nesporazuma, pa je Barel uhapšen i suočio se sa suđenjem. Prema batlerovim rečima, upravo ga je kraljica u poslednjem trenutku "spasila" od zatvora, dostavljanjem dodatnog dokaza iz kraljevske porodice u njegovu korist.

Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Bivši pripadnik kraljevske posluge, odlikovan za svoj rad, danas živi na selu, povremeno se pojavljuje u medijima kao stručnjak za kraljevsku porodicu i piše knjige. Još od 2004. godine, kada je objavio autobiografiju "The Royal Duty", nije u najboljim odnosima s prinčevima Vilijamom i Harijem. Oni su tu njegovu knjigu proglasili "otvorenom i hladnom izdajom" njihove majke.

O svojoj odluci da napiše još jednu knjigu iz doba provedenog uz kraljevsku porodicu, Barel je za portal "The Royal Insider" rekao:

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP / Profimedia

"Mislili smo da će kraljica zauvek biti ovde. Mislili smo da će doživeti barem stotu, da će doživeti godine kao njena majka. Čini mi se da zbog njenog odlaska i istovremenog suočavanja sa sopstvenom smrtnošću i pomisli kako mi ne ostaje previše vremena da sve to zapišem, moram to da uradim. Proveo sam sate doslovno pretačući osećanja na papir. Život je samo tapiserija od uspomena, i onda - završi se. "

