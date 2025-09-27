Pao sistem za prodaju karata za koncert mlade hrvatske zvezde: Ima samo 19 godina, a već je miljenik publike u celoj bivšoj Jugoslaviji
Koncert mladog umetnika Jakova Jozinovića, zakazan za 28. oktobar u MTS dvorani, od samog starta probio je sve granice očekivanog. Ulaznice, koje su puštene u prodaju, izazvale su nezapamćeno interesovanje – već u prvom satu potražnja je bila toliko velika da je zvanični sajt MTS dvorane pao, dok se na blagajnama stvorio red sa više od 300 ljudi.
Ovo je prvi put da je u tako kratkom vremenskom periodu zabeležen kolaps sistema zbog ogromnog interesovanja publike. Organizatori poručuju da se intenzivno radi na otklanjanju tehničkih poteškoća kako bi svi zainteresovani uspeli da dođu do svojih ulaznica. Na svom Instagramu se oglasio i mladi pevač.
Jakov Jozinović je mladi muzičar iz Vinkovaca, koji je u kratkom vremenu stekao veliku popularnost zahvaljujući emotivnim interpretacijama domaćih i svetskih pesama. Ima 19 godina i smatra se novom muzičkom senzacijom na hrvatskoj sceni, prenosi Story.hr.
Njegov prepoznatljivi vokal, harizma i zarazna energija značajno su doprineli njegovoj popularnosti. Uz muziku, paralelno studira novinarstvo na fakultetu u Zagrebu. Sanja da će jednog dana napuniti Arenu u Zagrebu.
U intervjuu je istakao da emocija ne može da se nauči, već da mora doći iznutra — ponekad ga scena toliko ponese da zaboravi tekst pjesme. On sam opisuje svoj glas kao “smeđi” sa dozom "peska u sebi".
Fenomen kakav muzička scena regiona dugo nije videla – tako mediji i publika opisuju Jakova Jozinovića. Sa samo nekoliko objavljenih pesama, uspeo je da pridobije desetine hiljada fanova i postane potpuna muzička senzacija. Njegovi nastupi izazivaju euforiju, a iskrena emocija i nesvakidašnji talenat učinili su da ga već sada porede sa najvećim imenima.
Organizatori koncerta, Avangarda Events, ističu da su ponosni što upravo Jakov nastupa u njihovoj produkciji, ali naglašavaju da za nesvakidašnje interesovanje publike i neviđenu euforiju zasluge pripadaju isključivo umetniku i njegovoj ogromnoj popularnosti.