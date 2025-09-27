Slušaj vest

Koncert mladog umetnika Jakova Jozinovića, zakazan za 28. oktobar u MTS dvorani, od samog starta probio je sve granice očekivanog. Ulaznice, koje su puštene u prodaju, izazvale su nezapamćeno interesovanje – već u prvom satu potražnja je bila toliko velika da je zvanični sajt MTS dvorane pao, dok se na blagajnama stvorio red sa više od 300 ljudi.

Redovi za karte Foto: Instagram

Ovo je prvi put da je u tako kratkom vremenskom periodu zabeležen kolaps sistema zbog ogromnog interesovanja publike. Organizatori poručuju da se intenzivno radi na otklanjanju tehničkih poteškoća kako bi svi zainteresovani uspeli da dođu do svojih ulaznica. Na svom Instagramu se oglasio i mladi pevač.

Foto: Instagram

Jakov Jozinović je mladi muzičar iz Vinkovaca, koji je u kratkom vremenu stekao veliku popularnost zahvaljujući emotivnim interpretacijama domaćih i svetskih pesama. Ima 19 godina i smatra se novom muzičkom senzacijom na hrvatskoj sceni, prenosi Story.hr.

Njegov prepoznatljivi vokal, harizma i zarazna energija značajno su doprineli njegovoj popularnosti. Uz muziku, paralelno studira novinarstvo na fakultetu u Zagrebu. Sanja da će jednog dana napuniti Arenu u Zagrebu.

Foto: DANKO SIMUNOVIC

U intervjuu je istakao da emocija ne može da se nauči, već da mora doći iznutra — ponekad ga scena toliko ponese da zaboravi tekst pjesme. On sam opisuje svoj glas kao “smeđi” sa dozom "peska u sebi".

Fenomen kakav muzička scena regiona dugo nije videla – tako mediji i publika opisuju Jakova Jozinovića. Sa samo nekoliko objavljenih pesama, uspeo je da pridobije desetine hiljada fanova i postane potpuna muzička senzacija. Njegovi nastupi izazivaju euforiju, a iskrena emocija i nesvakidašnji talenat učinili su da ga već sada porede sa najvećim imenima.

Foto: Danko Simunović