Glumac Milan Vasić u manastiru Gračanica krstio je sina Despota. Pojedine detalje ovog veoma emotivnog čina podelio je na društvenim mrežama.

Milan je nosio košulju na kojoj su bile izvezene reči: "Stopama predaka", a onda je objavio i pesmu za ovaj važan dan u porodici Vasić.

Milan Vasic Foto: Milan Vasic/Instagram

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

Milan Vasić krsti sina u specijalno vezenoj odori Foto: milanvasic/instagram

Glumac je prethodno objavio fotografiju i odore u kojoj se maleni Despot krstio, a koja je posebno vezena baš za ovu priliku. Vasiću je veoma važno da se njegov sin poveže sa tradicijom i ljubavni koju i on sam oseća prema Kosovu i Metohiji odakle potiče.

Milan Vasic Foto: Milan Vasic/Instagram

Emotivno venčanje na Kosovu

Milan je venčanje organizovao na Kosovu i Metohiji, gde često boravi.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno. Meni je bilo logično da se ja verim, venčam i sutra da krstim decu na Kosovu - rekao je za Blic.