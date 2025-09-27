Slušaj vest

Poznati Italijanski operski pevač, najvoljeniji svetski tenor, Andrea Bočeli danas ima uspešnu internacionalnu karijeru, a mnogi mu se dive zbog njegovog talenta i istrajnosti s obzirom na to da se suočavao sa problemima od najranijeg detinjstva.

Imao je samo nekoliko meseci kada su roditelji primetili da je imao jake bolove, a ubrzo nakon toga usledio je hladan tuš - lekari su detetu dijagnostikovali bilateralni urođeni glaukom.

"Odmah smo krenuli da trčimo po lekarima, od specijaliste do iscelitelja. Kao dete je često bio podvrgnut operacijama, pokušavajući da spasemo vid", piše u knjizi „Muzika tišine“ Andrea Bočelija.

Andrea Bočeli Foto: Aleksandar Pavlović

Lekari savetovali da izvrše abortus

Lekari su savetovali paru da izvrši abortus, jer su predvideli da će se dete roditi sa invaliditetom. Razlog zašto su u to verovali bio je što je njegova majka završila u bolnici s upalom slepog creva, a zbog lečenja bio joj je preporučen abortus, koji je ona odbila.Po rođenju je bilo očigledno da je Bočeli imao brojne probleme sa vidom, i uspostavljena je dijagnoza da ima urođeni glaukom.

Upravo je na jednom svom koncertu, Bočeli zahvalio majci jer je odlučila zadržati bebu.

"Doktori su joj stavili led na stomak, a kad je tretman završio rekli su joj kako bi trebala pobaciti dete. Rekli su joj kako je to najbolje rešenje jer će se beba roditi s nekom vrstom invaliditeta. ali mlada i hrabra žena odlučila je da neće pobaciti i dete je rođeno. Žena je bila moja majka, a dete sam bio ja".

Bočeli je odrastao na porodičnoj farmi gde su se prodavale poljoprivredne mašine i proizvodilo vino u malom selu La Sterca, frazion Lajatiko, Toskana, Italija, oko 40 km južno od Pize. Njegova majka i mlađi brat Alberto i dalje žive u porodičnoj kući, dok mu je otac umro 2000. godine.

Muzika ga je jedino činila srećnim

Bočeli je još kao dečak pokazivao veliku strast prema muzici. Njegova majka je izjavila da ga je muzika jedino mogla učiniti srećnim. Počeo je sa časovima klavira sa 6 godina, a kasnije je naučio da svira flautu, saksofon, trubu, trombon, gitaru i bubnjeve. Njegova dadilja Orijana dala mu je prvu ploču Franka Korelija i on je počeo da pokazuje interesovanje za karijeru tenora. Do 7. godine mogao je da prepozna čuvene glasove tog vremena i pokušao je da se ugleda na sjajne pevače.

Nakon udarca na utakmici potpuno izgubio vid

U 12. godini Bočeli je potpuno izgubio vid nakon nesreće tokom fudbalske utakmice. U meču u kome je bio golman, pogođen je u oko i zadobio je moždano krvarenje. Lekari su pribegli pijavicama kao krajnjoj meri u pokušaju da mu spasu vid, ali nisu uspeli, a on je ostao slep.

"Jednog dana, igrajući fudbal, bio sam golman. Nemam pojma zašto, jer nikada ranije nisam bio golman," govorio je Andra u dokumentarcu. "I nikada više neću biti golman. Lopta me udarila pravo u lice. Od tog udarca, došlo je do krvarenja... i ostatak je istorija."

Alberto dodaje: "Tada je izgubio vid. Tada je zavladala tama."

Andrea Bočeli Foto: Damir Dervišagić

Andrein brat Alberto, u dokumentarcu o Andreinom životu govorio je o njegovoj borbi:

"Moj brat Andrea, sa 3 godine, zbog urođenog glaukoma, operisan je 13 puta u Torinu," objašnjava on. "To je bila prava tortura."

Do sedme godine, Andrea je poslat u internat za "osobe sa oštećenim vidom" jer "nijedna lokalna škola nije htela da ga primi," kaže Alberto.

"Kući bi dolazio samo za praznike. Mi bismo ga posećivali jednom mesečno," kaže on. U drugom delu dokumentarca, Andrea kaže da je to bio "najgori trenutak" u njegovom životu.