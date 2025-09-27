Slušaj vest

Kraljica Kamila fotografisana je u opuštenom izdanju u subotu dok je boravila u Škotskoj, gde je prisustvovala Braemar književnom festivalu u hotelu The Fife Arms u Royal Deesideu. Nosila je plave farmerke, pufnasti kaput i udobne mokasine, a svojim izgledom privukla pažnju okupljenih.

Među autorima su ove godine bili ser Aleksander Mekol Smit, spisateljica Monika Ali i Dejvid Nikols, autor i scenarista svetskog hita One Day. Pridružili su se i Kamilin sin, kulinarski pisac i kritičar Tom Parker Bouls, kao i poznati kolumnista i restoran kritičar Džajls Koren.

1/4 Vidi galeriju Kraljica Kamila u farmerkama Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Kamila u ležernom izdanju

Tokom događaja u subotu, kraljica se zaštitila od svežeg škotskog vremena pufnastom jaknom ispod koje je nosila tamnoplavi džemper. Kombinaciju je upotpunila mokasinama u plavoj boji, odgovarajućim čarapama i svetlijom torbicom. Kosu je nosila puštenu u blagim talasima, a šminka je bila svedena i prirodna.

Kamila je festival već posećivala, a najzapaženije 2022. godine, na njegovom prvom izdanju, kada je upoznala pisca Sebastijana Foksa.