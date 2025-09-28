Milano je u subotu popodne postao centar pravog modnog spektakla kad se u prvom redu na Dolce & Gabbana revijipojavila Miranda Pristli iz filma "Đavo nosi Pradu". Lik legendarne urednice, koji je Meril Strip pretvorila u jednu od najpoznatijih filmskih ikona mode, ponovo je privukao svu pažnju.

Poznata po hladnom pogledu i besprekornoj eleganciji, Pristli je sedela uz svog vernog saradnika Nigela Kiplinga, kog je u filmu glumio Stenli Tuči. Dok su modeli izlazili na pistu, publika je sve više gledala prema prvom redu. A ubrzo se činilo da je čitav šou pripao Mirandi.

Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama usledila je lavina reakcija: "Meril Strip, sjajna si, prava ikona", "Ovo je sve", "Najbolji povratak ikada"... Nizali su se komentari fanova, a objava je prikupila hiljade lajkova i podsetila koliko je ovaj filmski lik ostavio traga.

En Hatavej u filmu Đavo nosi Pradu Foto: Profimedia

Posebnu težinu celom trenutku daje i kontekst. Upravo ovih dana objavljeno je da će Ana Vintur, dugogodišnja glavna urednica američkog Vogue-a i stvarna inspiracija za Mirandin lik, nakon više od tri decenije odstupiti s te funkcije.

Ana Vintur se nakon više od tri decenije povukla s mesta glavne urednice magazina Vogue Foto: Printscreen/Instagram/wintuorworld

Zbog toga mnogi ovaj "povratak" vide kao simboličan komentar na kraj jedne modne ere i podsetnik da u svetu mode kraljice, bile stvarne ili filmske, nikad ne silaze s trona.

