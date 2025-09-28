Vest da su se Selena Gomez (33) i Beni Blanko (37) venčali ove subote u Kaliforniji obilazi svet. Mediji su preneli, a sama Selena potvrdila na Instagramu, da je ljubavna priča koja je počela pre nešto više od dve godine krunisana brakom u Santa Barbari.

Na svom profilu podelila je nekoliko fotografija i video snimaka sa venčanja, uz jednostavan opis " 27.9.25 ". Fotografije prikazuju zaljubljeni par kako se grli, ljubi i drži za ruke, a njen osmeh govori više od hiljadu reči.

Venčanica iz snova

Selena je za najvažniji dan izabrala venčanicu Ralfa Lorena. Elegantna bela satenska kreacija imala je cvetni izrez sa halterom i strukturirani korset, posebno krojen za nju.

Look je zaokružen buketom belih ljiljana i nakitom Tiffany & Co, a pažnju je privukao i prsten koji je ponosno pokazala. Beni je blistao u klasičnom crnom smokingu sa leptir mašnom.

Romantično venčanje u Santa Barbari

Ceremonija je održana u rasadniku Sea Crest u Santa Barbari, mestu poznatom po prelepim vrtovima i intimnoj atmosferi. Oko 170 zvanica prisustvovalo je venčanju, a među njima su bili Tejlor Svift, Stiv Martin, Martin Šort, Pol Rad, Paris Hilton i Ed Širan. Večera dobrodošlice za goste održana je dan ranije u privatnoj rezidenciji u oblasti Houp Ranč.

Delić dekoracije na svadbi Selene Gomez i Benija Blanka Foto: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia

Ljubavna priča koja je osvojila svet

Selena i Beni počeli su da se zabavljaju sredinom 2023. godine, a vezu su javno potvrdili krajem te iste godine. Njihova romansa rasla je iz meseca u mesec, a u decembru 2024. godine objavili su veridbu. Selena je tada na Instagramu pokazala prsten uz reči "Zauvek počinje sada".

Dan za pamćenje

Iako detalji same ceremonije još nisu u potpunosti otkriveni, jasno je da je sve proteklo u duhu ljubavi, radosti i topline. Par je u intimnom, ali glamuroznom okruženju izgovorio sudbonosno da, a fotografije i snimci koje je Selena podelila već su obišli ceo svet.

