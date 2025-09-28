Slušaj vest

Prvi susret princa Harija s kraljem Čarlsom nakon gotovo devetnaest meseci, održan 10. septembra u Londonu, doneo je niz dirljivih trenutaka, iako se nije završio zvaničnim pomirenjem. Ocu i sinu, razdvojenim dugim periodom i složenim porodičnim odnosima, pružila se prilika za intiman razgovor od 53 minuta, tokom kog su razmenili poklone, uspomene i emocije.

Detalji susreta

Susret je u britanskim medijima opisan kao "više formalan nego porodični". Hari je 10. septembra u 17.22 sati stigao Land Roverom u Klarens Haus, gde ga je otac dočekao s poljupcem u obraz. Potom su privatno razgovarali uz čaj, a vojvoda od Saseksa poklonio je Čarlsu uramljenu fotografiju svoje porodice – supruge Megan Markl i dece, šestogodišnjeg Arčija i četvorogodišnje Lilibet. Kralj je sinu uručio rani rođendanski poklon povodom njegovog 41. rođendana, koji je Hari proslavio 15. septembra. Premda atmosfera nije bila preterano prisna, bliski izvori tvrde da "kraljeva vrata ostaju otvorena za još jednu privatnu šoljicu čaja" prilikom idućeg Harijevog dolaska u London. Princ je Klarens Haus napustio u 18.14 kako bi prisustvovao prijemu povodom održavanja svojih Invictus Games-a.

Povratak Harija na dvor nije moguć

Govori se i o mogućem Harijevom povratku u kraljevske dužnosti, ali dvor ostaje jasan: takav scenario nije moguć. Sandringamski sporazum iz 2020. i dalje je na snazi i isključuje bilo kakav "polovičan" status članova kraljevske porodice. Sam Hari, tvrde izvori, ne želi povratak na zvanične dužnosti; njegova jedina želja je da održava korektne porodične odnose.

"Ova poseta bila je vezana za njegov humanitarni rad i dobrotvorne obaveze, ali i prilika da se ponovo vidi s porodicom i prijateljima", naglasio je portparol princa.

Poseban trenutak

Poseban trenutak je bio kada je Hari ocu pokazao snimke svoje dece, koju Čarls uživo nije video još od Platinastog jubileja kraljice Elizabete 2022. godine. Time je, barem simbolično, u njihovom susretu učestvovala i Megan Markl sa sinom i ćerkom, iako je ostala u Montesitu u Kaliforniji. Otkriveno je i da je upravo Harijevo rukom pisano pismo, u kom je izrazio želju za ponovnim povezivanjem s ocem, podstaklo njihov susret. Prema izvorima, sastanak nije prošao bez suza i zagrljaja, a raspoloženje je opisano kao iskreno i pozitivno.

Istovremeno, iz Harijevog tabora je odlučno demantovano nagađanje da pokušava da naruši odnos između kralja Čarlsa i svog brata, princa Vilijama.

"Apsolutno ne. Hari ne pokušava da unese razdor između kralja i prestolonaslednika", izjavili su njegovi predstavnici.

Tokom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu princ je posetio i grob svoje bake, kraljice Elizabete II, na treću godišnjicu njene smrti. Pred novinarima je govorio i o zdravstvenom stanju oca, kome je prošle godine dijagnostikovan karcinom, istakavši kako je kralj u dobrom stanju i oseća se "odlično".

Premda formalnog pomirenja još nema na vidiku, prvi susret nakon gotovo dve godine pokazao je da i otac i sin ipak žele da očuvaju barem deo privatne porodične bliskosti.

(Kurir.rs/ Tportal)

