Elejn Merk Bajnder, jedna od poslednjih živih glumica koja je glumila Mančkine, odnosno male, šarene stanovnike čarobne zemlje Oz, u kultnom filmu "Čarobnjak iz Oza" iz 1939, preminula je prošle nedelje u 94. godini. Vest o njenoj smrti potvrdila je ćerka Anet Filips, ali uzrok smrti nije objavljen.

Bajnder je u trenutku snimanja imala samo osam godina, a bila je među osmoro dece koja su plesala i pevala kao deo Mančkin ansambla u jednoj od najupečatljivijih scena filmske istorije. Može se videti u izvedbama "Come Out, Come Out" i "Off to See the Wizard", gde nastupa u paviljonu s ostalim plesačima.

U razgovorima se kasnije prisećala audicije za MGM 1938. godine: "Bilo me strah. Bio je to moj prvi veliki poziv na audiciju iz velikog studija. Olakšanje sam osetila kad je Bad rekao direktoru plesa: ‘Ona je u redu‘. Nisam morala da prolazim kroz iste probe kao ostale devojke - i izabrali su me među osam koje će i pevati i plesati."

Iako je kasnije kao tinejdžerka dobila ponudu za ugovor od Paramounta, odbila je holivudski put i posvetila se obrazovanju. Diplomirala je muziku i pedagogiju, a kasnije i računarske nauke i teologiju. Radila je kao računarski konsultant za Univerzitet Južne Kalifornije (USC) i First Interstate Bank.

Džudi Garland kao Doroti u filmu "Čarobnjak iz Oza" Foto: Profimedia

Mračna strana bajke

Dok je Elejn ostala zapamćena kao jedna od nevinih devojčica koje su ulepšale film, nasleđe Mančkina pratile su godine skandaloznih priča. Džudi Garland, tada šesnaestogodišnja glumica koja je igrala Doroti,svedočila je problematičnom ponašanju nekih od 124 odrasla glumca koji su igrali Mančkine.

Njen treći suprug, producent Sid Laft, u biografiji iz 2017. opisao je kako su neki glumci maltretirali Garland tokom osmomesečnog snimanja: "Muškarci su bili zločesti. Mislili su da sve može da im se oprosti jer su bili tako mali." Laft i drugi iz produkcije govorili su o pijanstvima, tučnjama i skandalima u hotelu u Kalver Sitiju, zbog kojih je policija gotovo svaku noć intervenisala.

Znali su da se zatvore u hotel mesecima, sami jedni s drugima, pa su se Mančkini upuštali u orgije i pijanke, ljuljali se s greda, ilegalno kockali, bili upleteni u prostituciju i generalno se ponašali tako loše da je na svakom spratu hotela morala da bude postavljena policija.

Priče o "najgorim momcima Holivuda" godinama su kružile - od divljih žurki i kockanja do optužbi za prostituciju. Iako neki preživeli Mančkini tvrde da su to preterivanja koja su im stvorila lošu reputaciju, priznali su da je bilo pojedinaca koji su im je svima doneli.

Džudi Garland Foto: Profimedia

Mala plata, veliki problemi

Osim reputacijskih skandala, Mančkini su bili i potplaćeni - primali su samo 50 dolara nedeljno (oko 900 dolara u današnjoj vrednosti), što je, poređenja, bilo tek trećina honorara psa Tota, koji je tumačio Dorotinog ljubimca. Dodatno, polovinu njihove zarade uzimao je menadžer Leo Singer.

Mnogi od njih, većinom iz Nemačke i drugih evropskih zemalja, u SAD su stigli bežeći od nacističkog progona osoba s invaliditetom.

Džudi Garland Foto: Everett / Profimedia

Uprkos svemu, Džudi Garland nikada nije imala lošu reč za Elejn ili ostale devojčice u ansamblu. Čak im je na kraju snimanja poklonila potpisane fotografije i kutije čokolade.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

