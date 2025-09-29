Slušaj vest

Džef Bezos danas je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, a u svojim počecima osnivač Amazona nije uvek bio shvaćen ozbiljno. Stari snimak intervjua iz 1996. godine, koji je nedavno ponovo postao viralan, pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama o njegovoj neverovatnoj transformaciji.

U isečku starom 29 godina, Bezos je u emisiji "The Computer Chronicles" s entuzijazmom govorio o potencijalu online kupovine. "Kad bi naš katalog bio na papiru, bio bi veličine sedam telefonskih imenika Njujorka", objasnio je tada, obećavajući da Amazon može da bude "jednako zabavan i privlačan kao dobra, fizička knjižara".

Slično tome, u intervjuu s Džejem Lenom 1999. godine, publika mu se smejala kada je otkrio da Amazon ne ostvaruje profit. "Mi smo poznata neprofitabilna kompanija i ulažemo u budućnost, što nije neobično", odgovorio je tada Bezos. Danas, poređenja radi, Amazon ostvaruje godišnju bruto dobit koja se meri u stotinama milijardi dolara.

Od štrebera do "zlikovca"

Međutim, ono što je najviše zaokupilo pažnju korisnika društvenih mreža nije njegova poslovna vizija, već drastična promena izgleda. Mnogi su komentarisali kako na snimku deluje prizemno, dok danas podseća na negativce iz filmova.

"Video pre nego što je počeo da izgleda kao negativac iz Džejmsa Bonda", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ovo je bilo pre nego što je prešao na izgled Bondovog negativca…" Treći ga je uporedio s Lekom Lutorom, superzlikovcem iz stripova o Supermenu: "Tada se činio tako prizemnim, sada je Leks Lutor!"

Novi izgled i stil života

Mnogi su se složili da je u ranim danima Amazona delovao pristupačnije. "Džef se činio prizemnijim u ranim danima Amazona, za razliku od njegove ćelave i ludo nasmejane persone mnogo godina kasnije", jedan je od komentara.

U galeriji pogledajte fotografije sa svadbe Džefa Bezosa i Loren Sančez:

1/10 Vidi galeriju Loren Sančez i Džef Bezos - venčanje Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

I zaista, 61-godišnji Bezos danas živi raskošnim životom, a nedavno se oženio Loren Sančez na venčanju u Italiji koje je navodno koštalo 56 miliona dolara i okupilo brojne svetske zvezde.

Video: Mladoženja milioner odbio da da novac trubačima