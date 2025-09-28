Princ Hari je početkom septembra stigao u svoju najdužu poset Ujedinjenom Kraljevstvu u protekle tri godine, a jedan od vrlo značajnih susreta dogodio se s njegovim ocem, kraljem Čarlsom. Ovo je bio prvi put od septembra 2024. i kraljeve dijagnoze da boluje od raka da su se susreli u četiri oka.

Nakon susreta u medijima su objavljeni detalji sastanka dugog 53 minuta, što je 41-godišnjeg Harija navelo da ponovo upire prstom u "muškarce u sivim odelima" iz Bakingemske palate, optužujući ih da pokušavaju da sabotiraju njegovo pomirenje s kraljem.

Iako je sam razgovor protekao u prijatnom tonu i međusobnom razmenjivanju poklona, uz dogovor da odbegli Čarlsov sin može da učestvuje u više javnih događaja, ali ne kao aktivni predstavnik kraljevske porodice, izvori bliski britanskom vladaru su nekoliko sati nakon susreta putem medija poručili kako Hariju neće biti dozvoljen povratak u obliku "napola unutra, napola spolja" člana porodice.

Ovo je naljutilo Harija, koji se obrušio na dvorske savetnike, koristeći istu frazu koju je koristila i njegova pokojna majka princeza Dajana - muškarci u sivim odelima, za koje oboje tvrde da su ih potkopavali.

Veruje se da je Hari besan jer smatra da određeni neimenovani službenici Palate sprovode koordinisanu kampanju s ciljem da unište njegove pokušaje zbližavanja s ocem, tako što medijima daju negativne informacije.

"Odnosi između vojvode i Njegovog veličanstva kralja stvar su samo njih dvojice", izjavio je izvor blizak Hariju za nedeljno izdanje Daily Mail-a.

Hari se već dugo obrušava na visoke dvorske službenike za koje tvrdi da stoje iza negativnih priča o njemu i Megan Markl. Još u svojoj biografiji "Rezerva" spomenuo je tajanstvenu trojku koju je nazvao Pčela, Osa i Muha, koji su, prema njegovim tvrdnjama, vodili napete pregovore oko odstupanja s kraljevskih dužnosti pre pet godina.

"Život sam proveo noseći se s dvorjanima, desetinama njih, ali sada sam se uglavnom suočavao samo s trojicom – sredovečnim belim muškarcima koji su uspeli da konsoliduju moć kroz niz smelih makijavelističkih poteza", stoji u njegovoj knjizi, što je mnoge podsetilo na Dajanine reči, koja je dvorjane koji su brifovali protiv nje tokom raspada braka s Čarlsom takođe nazivala "muškarcima u sivim odelima".

Nakon intervjua s Oprom Vinfri, dokumentarca "Hari & Megan" i knjige "Rezerva", kraljevska porodica je izgubila poverenje u Harija, a mediji su pisali kako kralj i princ Vilijam nisu hteli da razgovaraju s njim kako njegova strana ne bi otkrila detalje razgovora u novim intervjuima ili knjigama.

Ponovno građenje odnosa započelo je nakon što je Hari izgubio sudski spor protiv britanske vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova zbog gubitka statusa međunarodno štićene osobe jer više nije aktivni član kraljevske porodice. Istovremeno, Harijevi saradnici navodno rade prema cilju da kralj podrži veteranske igre Invictus 2027. u Birmingemu tako da se pojavi s Harijem na nekom od sportskih događaja.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

