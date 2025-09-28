Slušaj vest

Prisila Prisli, udovica Elvisa Prislija, otkrila je detalje o burnoj vezi svoje ćerke Lise Meri i glumca Nikolasa Kejdža. Lisa i Nikolas su romansu započeli 2000. godine, venčali su se dve godine kasnije, ali su se nekoliko puta i rastajali. Razveli su se 2004. godine.

Prisila je u svojim memoarima "Softly, As I Leave You: Live After Elvis" spomenula verenički prsten koji je Nikolas dao Lisi, te rekla da je bila reč o "zapanjujućem dijamantnom prstenu od šest karata, vrednom 65.000 dolara". Prisetila se i incidenta tokom kog je Kejdž upravo taj prsten bacio u okean.

Prisila Prisli
Prisila Prisli u memoarima otkrila nepoznate detalje iz života svoje ćerke Lise Meri Prisli Foto: BORIS ROESSLER / AFP / Profimedia

"Jednog poslepodneva, plovili su uz obalu ostrva Katalina na Nikovoj jahti Veston. Nešto je izazvalo još jednu njihovu epsku svađu, a Lisa je skinula verenički prsten i gađala je Nika. Besan, Nik je bacio prsten u more", napisala je. Nikolas je nakon svađe pozvao ronioce koji su pretražili područje, ali prsten nikada nisu pronašli.

Lisa Meri Prisli i Nikolas Kejdž
Lisa Mari Prisli i Nikolas Kejdž Foto: hil Roach / Zuma Press / Profimedia

"Koliko ja znam, prsten je još uvek tamo", napisala je Prisli. Dodala je i da je Nikolas dao Lisi još veći prsten od deset karata, te su se ponovo verili.

Iako se par nekoliko puta pomirio, njihovoj ljubavi je došao kraj 2004, kada su finalizovali razvod. To je Lisi bio treći brak. Ranije je bila venčana za Denija Kioa, s kojim je dobila sina Bendžamina i ćerku Rajli, a bila je u braku i s Majklom Džeksonom.

Majkl Džekson i Lisa Meri Prisli
Lisa Meri Prisli je bila u braku i s Majklom Džeksonom Foto: Profimedia

Prisila je u memoarima progovorila i o Lisinoj vezi s Majklom, te rekla da je bila "zgrožena" njome. Džeksona je nazvala "manipulativnim muškarcem". "Mislim da ju je imao na oku mnogo pre nego što je ona to shvatila. Znala sam u dubini duše da se Majkl ne ženi Lisom Meri, ženio se s dinastijom Prisli", poručila je.

Lisa Meri Prisli
Lisa Meri Prisli preminula je 2023. godine Foto: Jon Kopaloff / AFP / Profimedia

Lisa Meri se nakon razvoda od Majkla Džeksona venčala s Majklom Lokvudom, s kojim je dobila ćerke Harper i Fajnli. Razveli su se 2021. godine, a on je dobio potpuno starateljstvo nad decom nakon što je Lisa preminula u januaru 2023. godine. Lisa je preminula od komplikacija izazvanih opstrukcijom tankog creva, u 54. godini.

Nikolas je pre Lise bio u braku s Patrišom Arket, a nakon razvoda od Lise je bio u braku s Elis Kim i Erikom Koike. Danas je u braku s Riko Šibatom s kojom ima ćerku August.

