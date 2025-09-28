Slušaj vest

Rijaliti zvezda Alana "Hani Bu Bu" Tompson (20) učestvovala je u saobraćajnoj nesreći, a vest je u petak na Instagramu objavila njena majka, Džun Šenon.

Džun je u videu ispričala kako je Alana doživela nesreću dok je izlazila s prilaza svoje kuće u Denveru. "Neko zapravo nije pazio i bočno ju je udario", rekla je zabrinuta majka, dodavši kako vozači "uvek jure po toj ulici".

Naglasila je kako je njena ćerka imala sreće jer je 23-godišnji vozač drugog vozila priznao da "verovatno nije pazio i da je brzo vozio".

Prevezena u bolnicu

"S obzirom na sve, Alana je dobro", nastavila je Džun. "Udarena je s vozačeve strane automobila. Moglo je da bude mnogo gore. Odvezena je u bolnicu. Ima bolove u leđima, ima problema s glavoboljom, ali mi krećemo u Denver kako bismo joj nabavili automobil i smestili je."

U opisu objave podelila je više detalja o tome kako se osećala kad je primila poziv. "Kada dobijete taj telefonski poziv... želudac vam se stisne i sve što čujete je neko kako viče", napisala je, ističući kako mrzi da živi satima daleko od svoje najmlađe ćerke. Porodica je krajem 2023. godine doživela tragediju kada je Alanina sestra Ana "Čikadi" Kardvel preminula od karcinoma.

Proslavila se kao devojčica

Tompson, poznata kao Hani Bu Bu (Honey Boo Boo), imala je sedam godina kad je nastupila u TLC-evom šouu "Devojčice i tijare", nakon kog je dobila i sopstveni šou "Here Comes Honey Boo Boo", u kom je učestvovala cela njena porodica.

Hani Bu Bu Foto: printscreen/instagram/honeybooboo

Nakon završetka šoua, rijaliti zvezda se neko vreme nije pojavljivala u javnosti, a 2017. se pojavila u rijalitiju "Mama June: From Not To Hot", u kom je njena mama, koja je kasnije otkrila da se borila sa zavisnošću, pokušavala izgubiti kilograme.

Alana sada ima 20 godina, a na Instagramu s 1,2 miliona pratilaca deli detalje iz svog života. Trenutno studira i u dugogodišnjoj je vezi s Dralinom Karsvelom, s kojim i živi. Njihova veza izazvala je negativne reakcije na društvenim mrežama jer je Alana imala 16 godina kad je objavila da je u vezi s četiri godine starijim dečkom.

