Latino zvezda Dženifer Lopez otvoreno je govorila o razvodu od Bena Afleka i iznenađujuće pozitivnoj strani koju je pronašla u tom iskustvu.

U emisiji CBS News Sunday Morning pevačica i glumica (56) priznala je da je prekid ljubavi sa Aflekom (53) bio „najbolja stvar koja joj se dogodila“.

"Pomogao mi je da rastem na način na koji sam morala da rastem.“

Aflek je, zanimljivo, izvršni producent njenog novog filma "Kiss of the Spider Woman", koji je premijerno prikazan na Sundance festivalu u januaru, u istom mesecu kada su bivši supružnici i zvanično okončali brak.

Lopez se priseća da je rad na ovom projektu došao usred burnog perioda njenog privatnog života.

"Bilo je jako teško. Svaki trenutak na setu bio je radost, a kod kuće nije bilo sjajno. Pitala sam se: ‘Kako da funkcionišem u ovome?’“

Ljubavna priča sa usponima i padovima

Pevačica i glumac prvi put su se upoznali 2002. godine i ubrzo verili, ali su raskinuli 2004. Nakon godina odvojenog života i drugih brakova, ponovo su se spojili 2021. i venčali u Las Vegasu u julu 2022, a potom priredili i ceremoniju u Džordžiji. Međutim, dve godine kasnije, Lopez je podnela zahtev za razvod zbog „nepomirljivih razlika“.

Fokus na karijeri i novi izazovi

Prema rečima izvora bliskog pevačici, Lopez se danas dobro oseća i posvećena je karijeri, posebno promociji filma "Kiss of the Spider Woman", koji naziva svojim strastvenim projektom.

"Dugo je čekala ovaj trenutak. Srećna je i zahvalna na svom životu,“ otkrio je insajder.