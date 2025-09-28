Slušaj vest

Beni Blanko i Selena Gomez venčali su se u Kaliforniji 27. septembra, a muzički producent je dan nakon ceremonije na Instagramu podelio fotografije sa svog posebnog dana.

Na jednoj slici istaknuta je Selenina ogromna venčanica, dok se par fotografisao za spontan selfie ispred velikog ogledala. Druga fotografija prikazuje njihove burme, dok treća pokazuje Gomez kako se mazi sa Blankomu krevetu. Još jedna slika prikazuje mladog dečaka kako leži na stepenicama mesta održavanja ceremonije.

„Oženio sam pravu Dizni princezu,“ napisao je Blanko uz post, aludirajući na Gomezinu karijeru na Dizni kanalu (Wizards of Waverly Place, Princess Protection Program).

Selena Gomez je takođe najavila venčanje putem Instagrama, podelivši niz fotografija i video zapisa sa ceremonije uz jednostavnu poruku: „ 9.27.25 .“ Fotografije prikazuju par kako se grli, drži za ruke i detalje njenog buketa od belog cveća.

Gomez i Blanko su javno potvrdili vezu u decembru 2023, šest meseci nakon početka zabavljanja, a godinu dana kasnije Gomez je na Instagramu objavila veridbu sa Blankom, uključujući fotografije piknik prosidbe sa omiljenom hranom i slike svog vereničkog prstena sa markiz dijamantom