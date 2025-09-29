Slušaj vest

Britanska pevačicaLola Jang (24), najpoznatija po hitu "Messy" iz 2024. godine, srušila se tokom nastupa na festivalu "All Things Go" u Njujorku. Incident se dogodio u subotu uveče dok je pevala pesmu "Conceited" na stadionu Forest Hills. Publika je ostala u šoku kada su sa bine morali da je iznesu medicinski radnici.

Samo nekoliko trenutaka ranije, pevačica se obratila prisutnima i otkrila da je iza nje veoma težak period.

„Imala sam nekoliko teških dana, ponekad život učini da se osećaš kao da ne možeš da nastaviš. Ali znate šta – probudila sam se i odlučila da dođem ovde“, rekla je publici.

Nakon što je odvedena sa bine, Jang se oglasila putem Instagrama i poručila da je sada dobro.

„Hej, svima koji su gledali moj nastup na "All Things Go" danas – dobro sam. Hvala vam na podršci“, napisala je.

Njen menadžer Nik Šajmenski naglasio je da tim ponekad mora da preduzme zaštitne mere radi njene bezbednosti.

„Lola je izuzetna osoba koja uvek ozbiljno pristupa svojim fanovima, karijeri i nastupima. Žao mi je zbog neprijatnosti koju je ovo izazvalo“, naveo je.

Pevačica je još 2022. godine otkrila da boluje od šizoafektivnog poremećaja, koji uključuje kombinaciju simptoma šizofrenije, poput halucinacija i iluzija, i poremećaja raspoloženja, poput depresije i manije. Dijagnozu je dobila sa 17 godina, nakon što je godinama mislila da pati od depresije ili bipolarnog poremećaja.

Jang je više puta priznala da joj bolest otežava održavanje turneja. Ponekad prolazi kroz manične epizode koje traju i do mesec dana, a karakterišu ih nesanica i osećaj krivice ili stida.

