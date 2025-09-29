Slušaj vest

Sinoćna utakmica između Green Bay Packersa i Dallas Cowboysa donela je više od sportskog uzbuđenja. Tokom poluvremena, Nacionalna fudbalska liga (NFL) i Apple Music objavili su vest koju je muzički svet s nestrpljenjem iščekivao: glavna zvezda poluvremena Superboula LX biće globalna superzvezda Bed Bani (Bad Bunny).

Nastup koji će pratiti stotine miliona gledalaca širom sveta održaće se u nedelju, 8. februara 2026. godine.

"Ono što osećam nadilazi mene samog", poručio je Bed Bani u izjavi. "To je za one koji su bili pre mene i pretrčali bezbroj jardi kako bih ja mogao da uđem i postignem tačdaun… Ovo je za moj narod, moju kulturu i našu istoriju."

Ovo će biti drugi put da Bed Bani nastupa na Superboulu. Prvi put se pojavio kao gost na spektakularnom nastupu Šakire i Dženifer Lopez 2020. godine, a sada se vraća kao glavna zvezda večeri.

Neverovatan niz uspeha

Ova velika čast dolazi na vrhuncu karijere za 31-godišnjeg portorikanskog izvođača. Tokom leta, njegova rezidencija "No Me Quiero Ir de Aquí" donela je stotine miliona dolara privredi Portorika.

U januaru je objavio hvaljeni šesti studijski album "Debí Tirar Más Fotos", a okušao se i u glumačkim vodama uz Adama Sendlera i Travisa Kelsija u filmu "Happy Gilmore 2". Kao da to nije dovoljno, sledeće nedelje preuzima ulogu voditelja premijerne epizode 51. sezone popularnog šoua "Saturday Night Live".

Kraj višemesečnih nagađanja

Ovom objavom prekinuta su višemesečna nagađanja o tome ko će naslediti scenu Superboula. Među imenima o kojima se šuškalo bila je i Tejlor Svift, koja je navodno odustala od pregovora jer NFL nije prihvatio njene uslove. U igri su bili i muzički velikani poput Adel, Majli Sajrus, Džej Zija, Metalike i BTS-a.

Visoko postavljena lestvica

Bed Bani ima veliki zadatak pred sobom, s obzirom na to da će morati da nadmaši spektakularan nastup Kendrika Lamara na Superboulu LIX. Lamarov šou, koji je nagrađen Emijem, uključivao je goste poput SZU, Semjuela L. Džeksona i Serene Vilijams, a izvedbe pesama kao što su "GNX", "Humble" i "Not Like Us" ostale su zapamćene. Od izvanredne koreografije do upečatljivog stila, bio je to nastup za pamćenje, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju da vide kakvo iznenađenje Benito sprema za 2026. godinu.

Ko je Bed Bani?

Bed Bani, pravog imena Benito Antonio Martinez Okasio, jedan je od najuticajnijih latino muzičara današnjice i globalna zvezda. Rođen je 10. narta 1994. u Almirante Suru, predgrađu Vegalte u Portoriku. Odrastao je u radničkoj porodici, a muzika ga je pratila odmalena – pevao je u crkvenom horu do svoje 13. godine, ali ubrzo je više počeo da ga privlači urbani zvuk koji se vrteo na lokalnim radijskim stanicama.

Bed Banijeva muzička karijera počela je gotovo slučajno. Dok je studirao komunikologiju na Univerzitetu u Portoriku i radio kao magacioner u supermarketu, u slobodno vreme je snimao pesme i objavljivao ih na platformi SoundCloud. Njegov prvi veći hit bio je "Diles", koji je privukao pažnju producenta DJ Luiana i omogućio mu potpisivanje za label Hear This Music. Ubrzo je postao jedno od najprepoznatljivijih lica tzv. latin trap pokreta.

Prvi album, X 100PRE (2018), kritika je hvalila zbog svežine i raznovrsnosti, a uključivao je i saradnje s umetnicima poput Diploa i Drejka. Usledio je zajednički album "Oasis" (2019) s Džej Balvinom, kojim je dodatno učvrstio svoju poziciju na globalnoj muzičkoj sceni.

Ipak, 2020. je bila prelomna – objavio je čak tri albuma: "YHLQMDLG", "Las Que No Iban a Salir" i "El Último Tour del Mundo", pri čemu je potonji postao prvi album na španskom jeziku koji je zauzeo prvo mesto Bilbordove lestvice 200.

Osim muzičkih uspeha, Bed Bani je postao ikona kulture zbog svog odvažnog pristupa rodnim normama i modnim pravilima – često nosi šarenu, uniseks odeću, lakira nokte i otvoreno progovara o društvenim i političkim pitanjima, uključujući prava LGBTQ+ zajednice i političke proteste u Portoriku.

Bed Bani je osvojio brojne nagrade, uključujući Gremi i Latin Gremi, a 2022. godine proglašen je najstrimovanijim izvođačem na svetu treću godinu zaredom na Spotify-u. Osim muzike, okušao se i u glumi – pojavio se u seriji "Narcos: Mexico", te u filmu "Bullet Train" s Bredom Pitom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Maja Berović i Sloba Radanović nastup u Budvi