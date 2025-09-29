Slušaj vest

Pevačica Helsi - koja je 2024. godine otkrila da joj je dijagnostikovan lupus i retki T-ćelijski limfoproliferativni poremećaj, što je krovni termin za bolesti povezane sa prekomernim stvaranjem belih krvnih zrnaca - podelila je novosti o svom zdravlju dok se priprema za uzbudljiv sledeći korak u karijeri.

"Samo sam svratila da vam dam brzinski apdejt", rekla je Helsi, koja danas puni 31. godinu u TikTok videu od 25. septembra. "Upravo sam imala još nekoliko sesija hemoterapije, ugrađen mi je novi port."

U snimku se zaista vidi da Helsi ima medicinski flaster na ključnoj kosti i grudima. Hemoterapija se često koristi za lečenje T-ćelijskih limfoproliferativnih poremećaja jer cilja abnormalne ćelije.

Pevačica hita "Without Me" otkrila je još detalja o svom lečenju u komentaru, nakon što joj je jedan fan napisao da i njen muž prima sličnu terapiju za lupus i rak krvi, pa je pitao kako se Helsi nosi sa tretmanima.

"Ni ja ne mogu da stojim nedelju dana ili duže", odgovorila je "Vi me viđate između tretmana, kada imam energije. Vreme brzo prolazi dok se oporavljam, pa ne izgleda kao da traje toliko, ali zapravo traje prilično dugo."

"Upravo smo sastavili Back to Badlands šou, i biće neverovatan", oduševljeno je rekla. "Toliko sjajan. Rođendan mi je za par dana. Toliko sam zauzeta da iskreno uopšte nisam ni razmišljala o tome," izjavila je nedavno.

Helsi je nastavila: "Počinjemo probe vrlo, vrlo uskoro i jako sam uzbuđena. Vraćam neke jako zabavne, nostalgične reference sa originalne Badlands turneje. Sviram ceo album, plus još gomilu drugih zabavnih pesama."

A kroz sve dobro i loše uz nju je njen verenik Avan Jogia, za koga se verila u septembru 2024. godine. Kao što je ranije izjavila o zvezdi serije "Victorious", on može da izdrži sve što im život donese.

"Ne postoji ništa što bih mogla da mu kažem, a da ga uznemiri ili uplaši", rekla je u emisiji Call Her Daddy u oktobru 2024. godine. "Ne postoji razgovor koji ne možemo da vodimo. On je toliko usmeren na pronalaženje rešenja - sve između nas dvoje uvek ima cilj da dođemo do rešenja i da budemo bolji."

Halsi ima jedno dete, sina po imenu Ender Ridli Ejdin, koji je rođen 14. jula 2021. godine. Starateljstvo nad Enderom deli sa bivšim partnerom Alevom Ejdinom, s kojim je dobila sina nakon duge borbe za potomstvo, koja je uključivala spontane pobačaje i suočavanje sa endometriozom.

