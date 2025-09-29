Slušaj vest

Megan Markl (43), vojvotkinja od Saseksa, podelila je kratak video iz svoje dnevne sobe na svojoj Instagram priči u petak, 26. septembra, na kojem se nalazi njen spašeni bigl Mia, koja je mirno dremala u fotelji prekrivenoj Hermes ćebetom, pored vaze sa svežim cvećem.

„Delfinium, Nigela, Veronika — upoznajte se Kao i uvek“, napisala je Megan u natpisu, misleći na šarene bukete koji su uključivali baštenske ruže i čipku kraljice Ane. „Izgledate prelepo, dame (i veoma pospana Mia).“

Detalji puni simbolike

Dnevna soba Megan Markl Foto: Printscreen/Instgram/meghan

Pored pominjanja kraljice Ane, pažnju je privukla i dekorativna bela saksija u kojoj je buket bio smešten.Na njoj se jasno video logo njenog brenda Kao i uvek. Iako, prema časopisu PEOPLE, nema planova za zvanično pokretanje linije kućnih proizvoda, ovaj detalj je zapravo rekvizit iz njene Netfliks serije „S ljubavlju, Megan“.

Megan je ranije nagovestila da bi se njen brend mogao proširiti na nove oblasti, uključujući modu i kućne potrepštine. Do sada je linija „As Ever“ sadržala sezonske proizvode poput voćnih namaza, meda, mešavina za kolače, čajeva, vina i cveća, a skoro sve serije su rasprodate u rekordnom roku.

Zavirite u kuhinju Megan Markl:

1/13 Vidi galeriju Megan Markl kuhinja Foto: Printscreen/Instagram/meghan

„Nadam se da će ljudi videti moj lični pečat u svemu što stvaram i delim sa drugima. To je jednostavno produžetak mene same“, rekla je Megan u intervjuu za Inc o prvoj kolekciji, koja je puštena u prodaju u roku od sat vremena.

Ima se može se

Jedan od vrhunaca je luksuzni prekrivač Hermès u boji lavande, koji košta više od 2.000 dolara (oko 200.000 dinara). Njihova luksuzna vila, poznata kao „Šato Riven Rok“, prostire se na 7,4 hektara i obuhvata 18.671 kvadratnih stopa prostora, uključujući devet spavaćih soba i 16 kupatila. Megan i Hari žive sa svoje dvoje dece, Arčijem i Lilibet, i nekoliko pasa, uključujući Miju, bigla koga su usvojili iz laboratorije.

Bonus video: Megan Markl igra pred porođaj